John Thomson: il principe dei portieri

Storia di un talento assoluto, spezzato durante un “Old Firm” del 1931

Il 5 settembre del 1931, ad Ibrox Park, va in scena Celtic Glasgow – Rangers Glasgow la “classicissima” del calcio scozzese ed una delle partita più affascinanti del Mondo.

80.000 persone sono lì per godersi questo spettacolo in uno dei rari pomeriggi soleggiati della Scozia quella partita era più importante del solito: perché i padroni di casa dei Rangers erano indietro dato che i cugini avevano vinto cinque delle prime sei gare casalinghe e il derby di quel giorno avrebbe potuto dare il la alla prima fuga stagionale dei bianco-verdi.

Nei primi minuti della ripresa,John Thomson, si getta in uscita bassa (con uno stile assolutamente impensabile al giorno d’oggi) verso Sam English e rimane pesantemente contuso al cranio.

Dal unico video arrivato ai giorni nostri si sente un urlo terribile di una donna, che sembrava fosse Margaret Finlay: la sua fidanzata, la quale nonostante la gravità dell’incidente, forse non si era resa conto del pericolo che stava correndo John.

Margaret fu una figura centrale nella breve vita del “principe dei portieri”: era la figlia di un ricco imprenditore di Glasgow e frequentava John da poco tempo ma bastò perché lui rifiutasse un trasferimento all’Arsenal per rimanere accanto a lei e per vestire la maglia della sua squadra del cuore, alla quale doveva tanto.

Probabilmente in quel momento sua madre stava ripensando a quando lo pregava di smettere col calcio, perché lo riteneva uno sport violento e di riprendere il suo vecchio lavoro in miniera, affianco al padre.

Questo concetto si era rafforzato in lei dopo un altro incidente avuto nella stagione precedente, dove il ragazzo perse due denti e si fratturò la mandibola ed alcune costole.

L’incidente gravissimo che aveva subito, non lo aveva fermato e questa sorta di premonizione che il Fato gli aveva donato, scivolò nell’oblio ed “il principe dei portieri” tornò in campo ancora più forte e spericolato di prima.

In questo i suoi 20 anni gli davano una mano.

Sicuramente è stato il portiere più forte del Mondo nel periodo ante guerra ed era amato sia dai suoi tifosi che da quelli avversari, dato che, a soli 21 anni era diventato il titolare della nazionale scozzese e praticamente da solo, aveva fermato gli odiati inglesi pochi mesi prima dell’incidente.

Poi si ritorna lì, all’Ibrox Park, il 5 settembre del 1930 con il “principe” steso a terra privo di sensi ed i cori beceri dei tifosi locali ad accompagnarlo, finché David Meiklejohn, capitano dei Rangers lì fermò con gesti decisi.

John fu portato via in barella e non si rialzò mai più: a soli 22 anni si spense la vita di un ragazzo che amava giocare a pallone.

L’operazione per bloccare l’emorragia celebrale non servì a nulla: alle 21.25 il “principe dei portieri” smise di respirare ed entrò, definitivamente, nell’immaginario dei tifosi e nella storia del calcio scozzese.

La carriera di Sam English non proseguì affatto bene: fu costretto ad abbandonare i Rangers perché i tifosi avversari lo additavano come il responsabile della morte di Thompson, se pur le indagini e prima ancora la famiglia stessa del portiere, lo scagionarono completamente.

Andò a giocare in Inghilterra ma non fu più lo stesso giocatore.

“Il principe dei portieri” entrò di diritto nella storia del club (anche se ci sarebbe entrato lo stesso) e ad oggi è uno dei giocatori più amati del club.

Al suo funerale parteciparono 30.000 persone.

Fonte foto: Storie di Calcio

Firma: Alessandro Nardi