Johan Cruijff è immortale

A cinque anni dalla sua morte, un omaggio ad uno dei più grandi di sempre

Cinque anni fa se ne andava Johan Cruijff, leggenda di Ajax, Barcellona ed Olanda, considerato all’unanimità uno dei più grandi di sempre, mentre le altre leggende però sono state spesso utilizzate come metro di paragone per giudicare i campioni del presente, quasi nessuno ha mai parlato di un “nuovo Johan Cruijff”.

Il motivo è molto semplice: Cruijff non può essere accostato ad un altro giocatore perché non era un solo giocatore. Ne era quattro, cinque, sei in una volta. Non aveva un ruolo, ma degli scopi, non aveva una posizione in campo, ma delle funzioni. Lo trovavi mediano davanti alla difesa, poi ala, poi trequartista ed infine punta. Tutto nel giro di pochi minuti. Era un giocatore totale all’interno di un contesto di squadra in cui la totalità era la base di tutto l’impianto di gioco. Per totalità però non s’intendeva solo la capacità di ricoprire ogni ruolo, ma l’abilità di riuscire a prefigurarsi ogni situazione che poteva materializzarsi in campo e poi agire di conseguenza. Cruijff in questo era un maestro, aveva una capacità di leggere il gioco unica nel suo genere. Era un computer, un genio senza sregolatezza, un individualista amante del collettivo in possesso di alte qualità tecniche ed altissime conoscenze tattiche. Di fatto era un allenatore in campo, il prolungamento del suo mentore Rinus Michels, che avrebbe seguito a Barcellona dopo la sua esperienza all’Ajax. Il suo destino dunque non poteva che essere la panchina. Da allenatore, un percorso speculare a quello da giocatore, partendo dall’Olanda e finendo in Catalogna, dove è riuscito a far trionfare il Barça per la prima volta in Coppa dei Campioni. Citando Federico Buffa, Johan Cruijff ha fatto la rivoluzione due volte, cambiando per sempre la storia del calcio.

La sua grandezza infatti è peculiare: per valore aggiunto dato al gioco, sia da giocatore che da allenatore, Cruijff è stato un fenomeno irripetibile, la stella più lucente di una squadra che ha condizionato i decenni successivi e che ancora oggi è emulata dalle formazioni migliori del pianeta. Guardando a quello che è stato il suo contributo non c’è migliore frase per descriverlo di quella che lui stesso coniò pochi anni prima di andarsene: “Per quello che ho fatto sono, probabilmente, immortale”. Aggiungo io, senza il probabilmente.

Luca Missori

(Fonte immagine: Artphotolimited.com)