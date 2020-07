Joao Pedro risponde a Caputo, Cagliari-Sassuolo finisce 1-1

Un pari giusto tra rossoblu e neroverdi, in una partita che non ha offerto grande spettacolo

Il risultato della sfida tra Sassuolo e Cagliari, influisce soltanto sulla classifica marcatori, in cui Joao Pedro e Caputo, sono tra i migliori. Per il resto è stata una partita tra due squadre che non avevano quasi forse più nulla da chiedere a questo campionato, con il Sassuolo che ha fatto molto possesso palla, ma senza incidere.

Le due squadre si schierano con moduli diversi: 3-5-2 per il Cagliari, dove si rivedono dal primo minuto Birsa e Mattiello, con Rog che gioca davanti alla difesa. In avanti Pereiro e Joao Pedro. Classico 4-3-3 per il Sassuolo, con Haraslin che gioca a destra al posto di Berardi. Boga e Caputo completano l’attacco.

La partita segue un copione specifico sin dall’inizio, con il Sassuolo che prova a fare la partita e il Cagliari che mantiene un atteggiamento molto attendista. E bastano dodici minuti alla squadra di De Zerbi per passare in vantaggio: la rete porta la firma di Caputo e arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove il numero nove neroverde si apposta sul secondo palo e appoggia comodamente in rete di testa. Quello di Caputo è il millesimo gol segnato in questo campionato.

Ci si aspetta una reazione da parte dei padroni di casa, ma invece sono sempre gli ospiti a fare la partita e a metà primo tempo il Sassuolo fa segnare il 75% di possesso palla. Il Cagliari ha provato timidamente a costruire qualche azione offensiva, ma è sempre rimasto in gabbiato da un Sassuolo ben messo in campo da De Zerbi.

Ad inizio ripresa Zenga corre ai ripari, inserendo Simeone per Pereiro e Ladinetti per uno spento Birsa, ma il copione non cambia perché dopo tre minuti dall’inizio del secondo tempo Carboni si fa espellere, lasciando il Cagliari in dieci. Il Sassuolo cerca di approfittarne e oltre a tenere il pallone come nel primo tempo, adesso alza il ritmo, cercando di chiudere la partita. Ci prova Djuricic, ma il suo destro termina fuori.

Il pari del Cagliari arriva alla prima occasione creata e nel miglior momento del Sassuolo: Joao Pedro ruba un pallone, triangolare con Rog e di piatto destro mette in rete, interrompendo il digiuno dei sardi che non segnavano da 467 minuti.

La squadra di Zenga inizia a crederci e poco dopo il gol Rog calcia dalla distanza, ma il suo tiro termina alto. È un fuoco di paglia però, perché il Sassuolo riprende il pallino del gioco e schiaccia il Cagliari negli ultimi trenta metri, ma senza successo: finisce 1-1, con una sorta di abbraccio liberatorio tra Zenga e De Zerbi a fine match.

Un punto che muove una classifica ormai tranquilla in casa Cagliari, ma Zenga deve rivedere per il futuro l’atteggiamento dei suoi, oggi apparsi troppo passivi anche in undici. Il Sassuolo accorcia momentaneamente sul Milan, in attesa della sfida di stasera dei rossoneri che saranno anche i prossimi avversari della squadra di De Zerbi.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: ansa.it