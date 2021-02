Joao Pedro, l’ancora per la salvezza del Cagliari

Il brasiliano continua a fornire un ottimo contributo nonostante le molte difficoltà che i sardi stanno attraversando

Il Cagliari è una delle squadre di Serie A che esce meglio da questo mercato di riparazione; il presidente Giulini ha messo a disposizione dell’allenatore Di Francesco giocatori come Rugani, Duncan e Nainggolan che proveranno a tirar fuori il club dalle pericolose acque in cui si ritrova. Il terzultimo posto dei sardi non rispecchia minimamente il valore della rosa a disposizione e ci si aspetta che in questo girone di ritorno i rossoblu riescano finalmente a cambiare marcia.

Chi c’è sempre stato e si è trascinato la squadra sulle spalle fin dall’inizio è Joao Pedro, trequartista brasiliano che la sua presenza nei match la fa sempre sentire, anche quando il resto della squadra non gira o è in balia dell’avversario. Il 10 ha segnato 11 delle 24 reti complessive della squadra ed è l’unica luce anche in un periodo come questo dove il Cagliari non riesce più a vincere. La beffa subita all’ultimo minuto del match contro il Sassuolo contribuisce ad aumentare le perplessità verso un club che può contare su giocatori davvero buoni che si ritrovano a dover lottare per non retrocedere.

Joao Pedro continua però a dimostrare tutte le sue doti, è maturato molto negli ultimi due anni scoprendosi anche bomber e non solo fantasista. I suoi inserimenti in area sono sempre coi tempi giusti e un’ottima tecnica di base gli permette anche di trovare la rete da fuori o di servire un compagno più libero di andare al tiro.

La salvezza del Cagliari dunque passa e passerà molto dalle giocate e dal rendimento del brasiliano, che però spera ovviamente di trovare il giusto supporto dai compagni che devono dare di più a partire da Simeone, punta titolare della squadra a secco da troppo tempo.

Fonte foto: soccerhighlights.net

Alessandro Fornetti