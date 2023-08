Jérémy Doku è un nuovo calciatore del Manchester City

Tempo di lettura 1 minuto

Ufficializzato l’acquisto dal Rennes dell’ala destra belga che passa quindi dalla Ligue 1 alla Premier League, agli ordini di Pep Guardiola

Il “giovane” talento ha firmato un contratto che lo legherà al City sino al 30 giugno 2028 ed è arrivato alla modica cifra di 60 milioni di euro, un calciatore che si prospetta come un futuro crack, anche se è stato pagato come se lo fosse già. Ormai siamo abituati a questo dispendioso modo di fare mercato del City, comportamento che alza il fascino dell’attesa per vedere all’opera tali acquisti. Doku è un’ala scattante e con buon dribbling nell’uno contro uno, seppur non dotato di un fisico imponente ha ottima esplosività. Jérémy, dopo tutta la trafila nelle under nazionali del Belgio, ha esordito nella Nazionale maggiore poco più che 18enne e vanta già 14 presenze e 2 reti.

Luigi A. Cerbara