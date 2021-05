Jeremie Boga dice addio al Sassuolo: l’Atalanta ci pensa

Il talentuoso 24enne franco ivoriano lascerà il club neroverde dopo tre anni conditi da 18 gol e 7 assist: «Mi piacerebbe salire di livello»

«Siamo in trattativa da gennaio per estendere il mio contratto, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Così abbiamo deciso insieme alla dirigenza di procedere alla mia cessione in estate. Dopo tre anni qui è il momento giusto per salutare. Mi piacerebbe farlo salendo di livello». Con queste parole Jeremie Boga, attaccante franco ivoriano in forza al Sassuolo, ha espresso al giornale L’Equipe la sua volontà di lasciare la società.

Dopo le esperienze con Rennes, Granada e Birmingham, Boga è arrivato in prestito al Sassuolo nel 2018, per poi essere riscattato dal suo club d’appartenenza, il Chelsea. Ad oggi sono 86 le presenze neroverdi dell’esterno d’attacco franco ivoriano in Serie A, condite da 7 assist e 18 gol all’attivo. Una storia lunga tre stagioni molto diverse tra loro: il primo anno, quello dell’ambientamento, furono 25 presenze con 3 gol e 1 assist; poi, al secondo anno, l’esplosione, con 11 reti e 4 assist in 34 presenze; infine, l’ultima stagione, fortemente caratterizzata dagli stop – causati dal Covid prima e da diversi problemi muscolari poi – , i quali ne hanno condizionato il rendimento, che racconta di 27 presenze con 4 gol e 2 assist.

Jeremie Boga ai tempi del Chelsea, club con il quale si è avvicinato al mondo del grande calcio prima di essere ceduto a titolo definitivo al Sassuolo, in Italia

«Se c’è la possibilità di seguire l’allenatore, perché no? Dopodiché, ciò non significa che lo seguirò ovunque. […] Non sto chiudendo nessuna porta» ha asserito Boga ai microfoni del quotidiano francese. Quante possibilità ci sono che il franco ivoriano segua il suo ormai ex allenatore Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, società calcistica ucraina che lo ha ufficializzato come nuovo tecnico? Non è un mistero che il giocatore ex-Chelsea sia finito nelle mire dell’Atalanta, club che dopo la recente sconfitta in finale di Coppa Italia ha deciso di rifarsi il look dalla cintola in su con almeno 2 giocatori di qualità. In questo senso il talentuoso esterno offensivo farebbe molto comodo alla Dea: Boga è un giocatore capace di saltare l’uomo, regalare diversi assist e, se messo nelle migliori condizioni, di segnare anche qualche gol – come accaduto nel secondo anno della sua esperienza neroverde.

Il calciomercato sta per entrare nella sua fase clou e le prime voci di trasferimenti di giocatori iniziano già a circolare: dopo aver annunciato il suo addio al Sassuolo, sarà l’Atalanta la nuova casa di Jeremie Boga?

Fonti foto: Goal.com, RivistaUndici

Fabrizio Scarfò