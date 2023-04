James Rodriguez, l’avventura con l’Olympiacos è già finita

Il colombiano ha rescisso il proprio contratto con il club greco dopo appena sette mesi

Ennesimo risvolto negativo per la carriera di James Rodriguez, calciatore che aveva stupito tutti nel Mondiale in Brasile con la sua Colombia, ma che poi non è riuscito a rimanere su grandi livelli. Il calciatore ha risolto consensualmente il proprio contratto con l’Olympiacos, con la quale aveva firmato appena sette mesi fa. Il motivo principale è quello che ha poi condizionato tutta la sua carriera; i continui infortuni lo hanno fermato anche quest’anno impedendogli di esprimersi con continuità. Ora su di lui ci sono due big del campionato turco come Besiktas e Galatasaray, vedremo quale piega prenderà il suo futuro, ora non più così brillante.

Fonte foto: dailymercato.com

Alessandro Fornetti