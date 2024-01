Ivan Perišić torna all’Hajduk Spalato

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista, essendo nato calcisticamente nella società croata, dopo quasi 18 anni all’estero, effettua un vero e proprio ritorna a casa

Uscito dalle giovanili dell’Hajduk, dopo aver lungamente peregrinato in giro per l’Europa, vestendo maglie prestigiose ed avendo arricchito il proprio palmares con diversi titoli nazionali ed internazionali, Ivan fa ritorno a Spalato. Arriva dal Tottenham in prestito gratuito per sei mesi e cioè sino alla naturale scadenza del suo contratto con gli Spurs. La speranza di Ivan, siamo sicuri, è quella di uscire definitivamente dal grave infortunio occorsogli nel settembre scorso e di tornare a giocare al più presto e con regolarità per potersi guadagnare una convocazione per Euro 2024. L’ex Inter seguirà sicuramente l’andamento della semifinale di Supercoppa italiana Inter-Lazio che si affronteranno tra qualche minuto a Riad con l’ultima nota di formazione che vede Pedro dal primo minuto al posto di Zaccagni.

Fonte foto: passioneinter.com

Luigi A. Cerbara