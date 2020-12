It’s Christmas time! Biscotti pallonari (più o meno indigesti), contro ogni ipocrisia

Domani all’Inter potrebbe non bastare un successo sullo Shakthar: un comodo pareggio tra Real e M’gladbach potrebbe estromettere i nerazzurri dagli ottavi di Champions. Un punto di vista differente sulle combine sportive

L’Immacolata sta per finire. Alberi pronti e impallinati, nelle case si preparano robe belle (e buone) con uova, farina, cioccolata, cannella…

Torte e biscotti, dunque. Accattivanti all’occhio, deliziosi al palato. Indigesti però se si parla di calcio: l’ultima giornata di Champions nel gruppo B propone il seguente menù:

Un solo risultato utile per Conte e può non bastare, se regna la X tra Borussia Moenchengladbach e Real Madrid

Per la truppa di Conte l’imperativo è categorico: battere lo Shakthar e augurarsi che nell’altra gara che vinca lo sport (ovvero spagnoli o tedeschi, poco importa). Come suggerito da Alessandro Sticozzi a Febbre a 90, c’è paradossalmente da sperare che l’Inter tenga in equilibrio la propria gara, mentre Real e M’Gladbach se la giocano alla morte; tutto questo per poi segnare all’ultimo, quando non sarà più possibile per spagnoli e tedeschi aggiustarsi la partita. Se poi Casemiro gioca col dente avvelenato come alla gara d’andata, la banda Conte è a cavallo.

Biscotti, torte, combine, partite aggiustate. La storia nel calcio ne è piena, l’ipocrisia della sportività di facciata viene superata dal freddo calcolo quando si arriva alla resa dei conti. La storia ne è piena, di episodi simili e diversi, anche al limite dell’assurdo, come il 6-0 rifilato al Perù dall’Albiceleste dei colonnelli, l’Argentina, nel vittorioso Mondiale casalingo: complice numero uno -è proprio il caso di dirlo- il portiere ospite, peruviano ma di origine argentina, o come quando la Spagna ebbe bisogno di undici reti di scarto per qualificarsi all’Europeo ’84, con il portiere maltese non proprio in giornata.

L’incredibile 12-1, con cui la Spagna stacca il biglietto per Euro ’84. Servivano undici gol di scarto alle Furie Rosse. Cosi’ avvenne.

Eppure, c’è davvero da stupirsi o indignarsi quando accadono situazioni del genere?

Svezia-Danimarca di Euro 2004 non fu una partita. Fu un qualcosa che parte da lontano e lontano arriva, con uno strascico di polemiche, piagnistei e ipocrisie fino ad oggi.

Un vero e proprio trattato di sociologia applicata allo sport, di doppiogiochismo e doppiopesismo, di qualcosa assimilabile al “chiagni e fotti” che di napoletano ha solo il nome, venendo perpetrato un po’ da chiunque. Quantomeno in Italia e non solo, in quel caldo inizio d’estate, sedici anni fa.

L’Italia del Trap, tra l’altro, aveva già assaporato l’imbroglio due anni prima. Il Mondiale coreano, la più grande farsa sportiva, dove a essere vittima dei padroni di casa furono non solo gli azzurri giustiziati da Byron Moreno, ma anche la Spagna caduta ai quarti.

Trapattoni, il cui gioco non entusiasmò mai troppo, ebbe un salvacondotto proprio grazie a Corea-Italia 2-1. Due anni dopo, l’Europeo portoghese. Lo sputo di Totti a Poulsen, contro la Danimarca, l’incredibile tacco di Ibrahimovic a superare Buffon, nella sfida con la Svezia.

Terza e ultima giornata, la fixture recita: Svezia e Danimarca 4 punti, Italia 2, Bulgaria 0.

La differenza reti parla chiaro: un 2-2 manderebbe gli azzurri a casa.

Questa la prima pagina di un quotidiano svedese, uscito il giorno stesso

della partita incriminata



Tanto tuonò che piovve. Tra l’altro rischiamo di pareggiare persino coi bulgari. Segna Cassano a tempo abbondantemente scaduto, ma prendiamo meritatissimamente l’aereo, senza aver mai convinto sul piano del gioco.

Inutile stare a raccontare il day after. Come previsto, pacche sulle spalle a vicenda per gli scandinavi, polemiche a rotta di collo qui da noi. De Andrè diceva che “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”. Quel day after fu l’inizio di una nazionale destinata a vincere, due anni dopo, il Mondiale tedesco.

Resta l’amaro in bocca per qualcosa di ampiamente previsto, a differenza di quanto previsto da Alessandro Del Piero, forse troppo saturo di clichè sui nordici: “Il 2-2 sarebbe sporco, sarebbe indecoroso e non è neanche così facile da combinare. Per me è impensabile. Gli scandinavi brillano per lealtà.”

Infine, Gianluigi Buffon. Il Capitano. Specchio dunque di una Nazionale e di una Nazione. “Qualcuno dovrebbe vergognarsi”, disse.

Salvo poi, otto anni dopo, ritornare sui suoi passi.

E’ proprio questo che è intollerabile. L’ipocrisia. Chi scrive mette subito le mani avanti: i biscotti nello sport sono ingiustificabili. Eppure succedono. Da una parte e dall’altra.

Inutile sbattere i pugni sul tavolo quando si subisce la combine: se ci fosse la possibilità di far fuori un avversario di livello, chi non lo farebbe?

Più che “chiedere 50 telecamere a bordocampo” come fece Gattuso sempre prima di quel famoso Svezia-Danimarca, è forse il caso di non arrancare ed arrivare al punto di chiedere una finta sportività che comunque farebbe fuori qualcuno.

Anzi, ci farebbe “scappare il morto”, come disse Buffon stesso.

Per quanto grave sia, il calcolo tra due squadre che non vogliono eliminarsi a vicenda è da attenzionare diversamente rispetto a una cosa molto più grave: il calcioscommesse e le partite aggiustate per lucro di organizzazioni criminali.

Quella sì, la vera morte dello sport.



Valerio Campagnoli