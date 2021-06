Italiano e il suo mito Zeman: il primo riparte da Firenze, il secondo fa il suo ritorno a Foggia

L’ormai ex allenatore dello Spezia e prossimo tecnico della squadra gigliata è cresciuto nel mito del boemo, pronto invece a ripartire per la quarta volta nella sua carriera dal club pugliese

«Sono cresciuto nel suo mito, era uno spettacolo vedere le sue squadre per come interpretavano le gare. Tante cose sono state fonte di ispirazione per il mio lavoro. Non l’ho mai avuto come allenatore ma chi lo ha visto non può non prendere niente da lui». Con queste parole l’ormai ex tecnico dello Spezia – squadra rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A – Vincenzo Italiano elogiava giusto qualche mese fa il suo personalissimo mito, Zdeněk Zeman, allenatore di calcio ceco con cittadinanza italiana. «Quando io allenavo il Licata mi seguiva, essendo di Ribera. Ha detto che io sono il suo idolo: mi piace perché gioca con molta pressione, con tanto fisico e tecnicamente ha dimostrato che in questo campionato ci può stare» gli ha risposto quest’ultimo, conferendogli in qualche modo il ruolo di suo erede e riempiendolo di orgoglio.

Proprio in queste ore è attesa l’ufficialità del contratto che legherà Italiano alla Fiorentina. Pagata la rescissione, a breve dovrebbe arrivare la firma che lo renderà il nuovo allenatore dei Viola per due anni a un milione più bonus. Il tecnico nativo di Karlsruhe riteneva esaurito il suo percorso alla guida dello Spezia e ha così deciso di sposare la proposta del patron viola Rocco Commisso. Nonostante le rimostranze del presidente del club ligure Platek, rimasto profondamente deluso dal comportamento della dirigenza viola e in particolare dal presidente italo-americano di origine calabrese, quest’ultimo si è visto costretto a lasciare andare il tecnico che appena 1 anno fa aveva portato la sua squadre in Serie A. Come previsto dagli accordi, fra oggi e domani l’allenatore dovrà versare personalmente un milione per pagare la clausola rescissoria (dalla Fiorentina successivamente riceverà un indennizzo), dopo di che firmerà il contratto. Per quanto riguarda il suo staff, invece, gli 8 collaboratori di Italiano non saranno liberati dal pagamento della clausola: lo Spezia ha chiesto un giovane e probabilmente l’accordo sarà trovato su un difensore della Primavera.

Giusto 48 ore fa invece il suo maestro e idolo, Zdeněk Zeman, è divenuto per la quarta volta in carriera il nuovo allenatore del Foggia, che in questa occasione guiderà nel prossimo campionato di Serie C. La firma sul contratto del boemo è arrivata come comunicato dal nuovo socio rossonero Nicola Canonico tramite social. Zeman, dopo la prima avventura in Serie C nel 1986, tornò nel 1989 – portando anche la squadra pugliese in Serie A –, ripresentandosi allo Zaccheria anche nel 2010/11 in Lega Pro. Il boemo si era incontrato la settimana scorsa con la dirigenza pugliese e aveva trovato un’intesa di massima, ufficializzata due giorni fa per dar vita ad un matrimonio che torna a celebrarsi 11 anni dopo l’ultima volta. Panchine diverse ma un unico filo conduttore: maestro ed erede sono pronti ad una nuova avventura, chi a Firenze, chi a Foggia, ma con la medesima idea di calcio propositivo e offensivo. In bocca al lupo a entrambi.

Fabrizio Scarfò