Italiane in Europa: oggi tocca a Lazio, Roma e Fiorentina

Le tre compagini impegnate tra Europa e Conference League devono vincere per sistemare le cose nei loro gironi con l’obiettivo, più realistico per le romane, di chiudere al primo posto

Dopo la due giorni di Champions League, con Napoli, Inter, Milan e Juventus coinvolte, oggi tocca a Lazio e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League, con tutte e tre le compagini che devono necessariamente centrare un risultato positivo. Partendo dai biancocelesti, impegnati contro lo Sturm Graz, l’imperativo è dimenticare il clamoroso scivolone contro il Midtjylland e riprendere il comando di un girone finora molto equilibrato che vede tutte le squadre a 3 punti. La Roma invece ospita un Betis a punteggio pieno e deve portare a casa una vittoria per riequilibrare un girone complicatosi già alla prima giornata con la sconfitta contro il Ludogorets. Situazione ancora più difficile per la Fiorentina in Conference, un solo punto in due match e Basaksehir già in fuga a sei punti; i viola sfidano l’Hearts per trovare il primo successo nel girone e porre le basi per un passaggio del turno quasi obbligatorio.

Alessandro Fornetti