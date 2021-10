Italiane in Champions: la situazione al giro di boa

C’è chi piange, chi ride e chi deve ancora lottare, la più importante competizione europea regala gioie e dolori alle nostre compagini

Dopo tre giornate di Champions League si può fare un primo bilancio per quanto riguarda i club italiani impegnati in questa competizione. Atalanta, Inter, Juventus e Milan vivono situazioni diverse, ma accumunate tutte dal desiderio di accedere alla fase ad eliminazione diretta. Quella messa meglio per questo traguardo è la Juventus, punteggio pieno nel gruppo H con Chelsea, Zenit e Malmo e qualificazione agli ottavi praticamente al sicuro. In mezzo ci sono le due nerazzurre; l’Inter è terza nel gruppo D con Sheriff, Real Madrid e Shakhtar, ma se battesse lo Sheriff anche in trasferta avrebbe la qualificazione nelle proprie mani visto che scavalcherebbe proprio i moldavi, fermi a 6 punti. Per l’Atalanta nel gruppo F con Manchester United, Villarreal e Young Boys, la beffa di Old Trafford è stata pesante e la sensazione è che si arriverà all’ultima giornata nello scontro diretto con il Villarreal per decretare chi passerà questo girone equilibrato. Per ultima il Milan, situazione disperata nel gruppo B con Liverpool, Atletico Madrid e Porto, rossoneri fermi ancora a zero punti dopo tre giornate ma passaggio del turno ancora possibile a patto di centrare la vittoria già nel prossimo incontro.

Fonte foto: postbreve.com

Alessandro Fornetti