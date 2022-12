Italia: Vialli sospende gli impegni con la nazionale per affrontare la malattia

L’ex stella di Sampdoria e Juventus deve affrontare una nuova fase delicata della sua patologia e quindi ha deciso di interrompere la sua attività con gli Azzurri

Una notizia che non ci voleva, per l’Italia ma soprattutto per lui: Gianluca Vialli,capo delegazione della Nazionale azzurra, ha annunciato che sarà assente per le prossime gare dell’Italia. La sua malattia è entrata nuovamente in una fase delicata e, dopo un consulto col suo team di oncologi, il braccio destro del CT Roberto Mancini ha deciso di sospendere i suoi impegni con la nazionale. Diverse le manifestazioni di solidarietà da parte dell’entourage degli Azzurri ed anche da parte del presidente della Figc Gabriele Gravina: ” Gianluca può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo, grazie alla sua straordinaria forza d’animo sono convinto che tornerà presto”.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ilveggente.it)