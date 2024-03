Italia-Venezuela 2-1: decide la doppietta di Retegui

Tempo di lettura 1 minuto

Vittoria faticosa degli azzurri a Fort Lauderdale in Florida, nella prima delle due amichevoli previste in questo tour sul suolo americano. Le reti dell’oriundo al 40′ e 80′, con il momentaneo pareggio di Machís al 43′

Il calcio moderno chiesto dal nostro Ct Luciano Spalletti (leggi qui), non si è visto. L’Italia ha arrancato dall’inizio alla fine, anche se le cose sono migliorate nel corso della partita, soprattutto dopo le sostituzioni ed il cambio di modulo. Sicuramente l’aspetto positivo è aver ottenuto una vittoria nonostante le innumerevoli difficoltà. Le certezze sono gli estremi della formazione, da una parte il portierone Gigio Donnarumma che para un rigore praticamente al primo minuto di gioco e salva ancora il risultato al 63′ con una super parata, mentre dall’altra parte il centravanti Mateo Retegui autore della doppietta che consente di lenire le sofferenze della gara. Si sono visti svarioni da ambo le parti, ma a preoccuparci sono quelli della nostra difesa che concede occasioni da goal per errori davvero grossolani e da correggere immediatamente. Sarà stato il modulo, sarà stato il carico di lavoro, ma i nostri sono apparsi sempre in affanno, sempre in ritardo sulla palla, mentre gli avversari venezuelani pareva avessero una marcia in più, almeno sul piano strettamente atletico. Intanto ci portiamo a casa la vittoria su un avversario mai affrontato prima e la speranza di un cammino che potrà solo andare meglio.

Fonte foto: studioalboraliguerra.it

Luigi A. Cerbara