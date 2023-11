Italia Under 21: Gnonto pareggia in extremis contro l’Irlanda e tiene gli Azzurri in vetta

Italia Under 21: Gnonto pareggia in extremis contro l’Irlanda e tiene gli...

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante del Leeds va a segno due volte, di cui una in pieno recupero, e inchioda gli irlandesi sul pari, gli Azzurrini rimangono primi nel girone

Pericolo scampato proprio all’ultimo secondo: l’Italia Under 21 acciuffa nei minuti di recupero della ripresa un pareggio molto importante sul campo dell’Irlanda. Sugli scudi Gnonto, autore della doppietta che tiene la formazione di Nunziata in testa al girone di qualificazione al prossimo campionato europeo. Finale concitato a Cork con il giocatore del Leeds che ha anche rimediato un pugno dall’irlandese Armstrong. Gli Azzurrini compiono un passo in avanti fondamentale per l’approdo all’Europeo Under 21 e confermano il trend di risultati positivi dopo il 7-0 a San Marino di giovedì scorso (a segno in quella gara sempre Gnonto, con una doppietta, Pirola, Volpato, Fabbian, Esposito e Bianco).

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)