Italia-Ucraina, Immobile verso la panchina

Tempo di lettura meno di un minuto

Stasera alle 20.45, gli azzurri di Spalletti giocheranno contro la nazionale gialloblù. Sfida delicatissima in ottica qualificazione a Euro 2024

Stasera Italia-Ucraina allo stadio San Siro. Spalletti cambierà diversi giocatori rispetto all’undici che ha pareggiato contro la Macedonia del Nord a Skopje. In avanti fuori Ciro Immobile con Raspadori prima punta. Ai suoi lati provati Zaccagni e Zaniolo. Novità anche in mezzo al campo. Non sarà della partita Sandro Tonali. Al suo posto scalpita Frattesi, che potrebbe coadiuvare insieme al compagno interista Barella. In regia bagarre tra Cristante e Locatelli. In difesa, pochi dubbi: Donnarumma confermato tra i pali, con Di Lorenzo e Dimarco terzini, mentre Scalvini e Bastoni formeranno il duo centrale.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Eurosport