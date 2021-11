Italia-Svizzera, altra tegola per Mancini: Chiellini fuori per infortunio

Dopo Immobile, gli Azzurri perdono un altro pezzo da novanta per la sfida decisiva di venerdì contro gli elvetici, pronto Bastoni

Perde pezzi l’Italia campione d’Europa, che dopodomani all’Olimpico si giocherà con la Svizzera la qualificazione al prossimo mondiale in Qatar del 2022. Dopo Verratti, Pellegrini, Zaniolo ed Immobile, infortunio anche per il capitano Giorgio Chiellini, che a causa di un affaticamento muscolare all’adduttore salterà i match con Svizzera ed Irlanda del Nord, provando a tornare a disposizione della Juventus alla ripresa del campionato. Intanto, il difensore bianconero è rientrato a Torino per effettuare gli esami strumentali del caso, nei prossimi giorni si conoscerà l’entità dello stop.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)