Italia, storia di una catastrofe annunciata

Per la seconda volta consecutiva la Nazionale non si qualifica al Mondiale. Lo 0-1 contro la Macedonia del Nord è soltanto l’epilogo di un disastro in atto da tempo

Delusione tanta, anzi tantissima. Più del 14 novembre 2017, ossia dal day-after di Italia-Svezia 0-0, mancata qualificazione al Mondiale russo. La Nazionale, dopo aver trionfato in estate ad Euro 2020, non andrà al Mondiale in Qatar. Seconda esclusione di fila, evento mai successo nella storia del calcio italiano. L’Italia, insieme ad altre quattro nazionali, stacca un curioso ed estenuante record: con Cecoslovacchia, Danimarca e Grecia diventa la quarta nazionale a vincere l’Europeo e a non qualificarsi al Mondiale precedente né a quello successivo. Quella dell’Italia, è però una sorta di catastrofe annunciata.

POST-EUROPEO DA INCUBO: I NUMERI

Tutto ha inizio praticamente sei mesi fa, ovvero dalla prima gara post Europeo della Nazionale: Italia-Bulgaria 1-1 all’Artemio Franchi. Era il 2 settembre e l’euforia dell’essere diventati campioni d’Europa – appena due mesi prima – non era ancora passata. Quel pareggio tanto sofferto con gol iniziale di Chiesa e pari di Iliev riuscì a passare quasi sotto traccia, ma è proprio da quella serata che bisogna partire per analizzare il declino inesorabile dell’Italia. I numeri parlano chiaro: nelle ultime 8 partite della Nazionale, post Europeo, sono arrivate solamente due vittorie (una in Nations League per il terzo/quarto posto col Belgio), quattro pareggi e due sconfitte. Score assolutamente negativo per una nazionale fresca vincitrice dell’alloro europeo. Nelle stesse otto partite giocate, l’Italia ha messo a referto 10 gol. Buon numero in apparenza, ma cinque di questi segnati in una volta sola contro la Lituania. Cifre, dunque, che attestano l’involuzione clamorosa della Nazionale dal dopo 11 luglio (finalissima di Wembley).

(O)RRORI DA CAMPO

Dai numeri è possibile passare alle questioni legate prettamente al campo. Sul banco di imputazione, due soggetti: giocatori e Mancini. La squadra, un po’ troppo arrogante o presuntuosa, ha smesso di praticare quel bel calcio mostrato al mondo appena due mesi prima. Gioco scadente, concretezza pari a zero, condizione fisica da dimenticare ed orrori inspiegabili. Perché se è vero che un giocatore non si giudica da un calcio di rigore e anche vero che sbagliarne due fila pesa eccome a questi livelli. Il peso in negativo di questa mancata qualificazione è, senza mezzi termini, anche sulle spalle di Jorginho (Svizzera docet). Così come pesa il numero zero in chiave gol segnati nelle fatidiche ultime 8 gare post Europeo dall’attaccante principe dell’Italia, Ciro Immobile. Tra i soggetti d’imputazione rientra anche mister Mancini. Il condottiero dell’Italia vincente in Inghilterra è stato investito da questa sbornia europea venendone risucchiato. La gratitudine verso quel gruppo bello e vincente di mezz’estate è stata quasi una sorta di Kryptonite. Il CT non ha avuto più il coraggio di cambiare, far inserire e giocare gente nuova. Discutibili e non poco le scelte contro la Macedonia del Nord. Lasciare fuori sia Scamacca che Belotti con Joao Pedro unico vice-Immobile (nonostante il non 100% della forma) è stato un azzardo. In gare così da dentro o fuori non è possibile fare delle valutazioni del genere. Stessa cosa vale per Zaniolo e Zaccagni, giocatori in forma e tecnici, preferito invece Politano. Esterno da convocare lo scorso anno (mai chiamato) e non quest’anno (stagione deludente a Napoli).

NO IPOCRISIE

Sia alla vigilia che nel post-debacle, molte sono state le critiche rivolte all’Uefa per il format dei playoff e delle qualificazione al Mondiale. Polemiche che lasciano il tempo che trovano. Il ragionamento, più che sulle modalità del torneo, è da fare sulla Nazionale. Su come una selezione diventata campione d’Europa appena otto mesi fa sia riuscita nell’impresa di qualificarsi come seconda in un girone “ridicolo“, in cui la squadra più attrezzata era stata demolita appena qualche mese prima per 3-0 all’Europeo; e come la stessa selezione (con l’alloro europeo sul petto) sia stata sconfitta dalla nazionale oggettivamente più debole delle 10 qualificate a playoff Mondiale.

Sandro Caramazza