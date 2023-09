Italia, Spalletti ha deciso: Immobile sarà il nuovo capitano

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex tecnico del Napoli ha consegnato la fascia all’attaccante che godrà dunque di rinnovata fiducia

Luciano Spalletti ha sciolto le riserve riguardo al nuovo capitano dell’Italia, dato che l’esordio dell’allenatore sulla panchina azzurra, previsto per sabato contro la Macedonia del Nord, si avvicina sempre di più. Ciro Immobile indosserà la fascia da capitano essendo il calciatore con maggior presenze in nazionale presente in questa spedizione, con 56. Alle sue spalle il vice sarà Donnarumma che a 24 anni vanta già 54 presenze in azzurro. La fascia potrà essere un nuovo stimolo per Immobile che con l’Italia ha spesso faticato ad essere incisivo come lo è nella Lazio. Domani Spalletti ed Immobile parleranno in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Macedonia.

Fonte foto: calciomercato.com

Alessandro Fornetti