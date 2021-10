Italia-Spagna un doppio KO: sul campo e sugli spalti

La Nazionale di Roberto Mancini ha perso la semifinale di Nations League. Una sconfitta decisamente differente da quella subita contemporaneamente da alcuni tifosi presenti nello stadio San Siro

E’ arrivato il KO per gli azzurri, dopo 37 risultati utili (record), ieri sera contro la Spagna nella semifinale di Nations League, due a uno per gli spagnoli nello stadio di San Siro di Milano con doppietta di Ferran Torres nel primo tempo, una rete allo scadere, e gol di Lorenzo Pellegrini nella ripresa con l’Italia in dieci per l’espulsione di Bonucci, doppio giallo sullo zero a uno. Questa sconfitta ha dimostrato due cose distinte: se sul campo continuiamo ad essere bravi e belli (indipendentemente dal risultato), sugli spalti lasciamo tantissimo a desiderare. A San Siro, si sono viste due partite giocate entrambe con la stessa maglia azzurra che hanno avuto due esiti (nel concreto) uguali ma nelle modalità totalmente differenti. Se sul campo, gli azzurri hanno perso con onore e rispetto; sugli spalti, il tifo azzurro si è auto-sconfitto senza mezzi termini.

INNO SPAGNOLO

Pensare che tre mesi fa si faceva la morale agli inglesi. Dai giornali passando per i social e le tv, l’intero popolo italiano si era svegliato dalla notte/alba dell’11 luglio con grande gioia ma anche tanto sdegno e ipocrisia. Quel falso moralismo di mezza estate si è infatti scoperchiato nella serata di ieri quando puntualmente all’inizio dell’inno spagnolo diversi (e non pochi) tifosi italiani hanno avuto il “piacere” di fischiarlo. L’ipocrisia si è rivolta contro, dimostrando al mondo come il tifo italiano non è per nulla diverso da quello inglese e come a volte dinanzi a certe situazioni è meglio tacere piuttosto che fare polemiche e discussioni inutili mosse dal perbenismo più inconcludente. Indipendentemente dalla Nazione/Paese/isola, l’inno è qualcosa di sacro e solenne da rispettare in silenzio dall’inizio fino alla fine. In Italia, purtroppo è una routine che si è ravvisata in altre circostanze (vedi Italia-Argentina 1990, Italia-Svezia 2017) per citarne i più famosi.

FISCHI DONNARUMMA

Se i fischi beceri all’inno spagnolo non erano per nulla prevedibili, quelli a Donnarumma lo erano eccome. Sin dalla vigilia, la tifoseria del Milan aveva lanciato tutta una serie di proclami (striscioni e social) sull’accoglienza da preparare al portiere del PSG. Niente di allarmante o di clamoroso, legittimo criticare e fischiare visto quanto successo in estate ma rimanendo pur sempre nei limiti dell’ordinario. Ci sta fischiare alla presentazione delle formazioni oppure nel momento in cui Donnarumma compare per la prima volta sui maxischermi. Non vale più fischiare e insultare per tutti i 90 minuti un portiere della PROPRIA Nazionale. Un portiere per cui si è fatto il tifo in estate e che ci ha fatto festeggiare in estate. Non va bene pagare un biglietto per fischiare 90 minuti un singolo giocatore della PROPRIA Nazionale. Italia-Spagna è stata una debacle sotto tutti i punti di vista ma se sul campo tutto si può rimediare (e la Nazionale di Mancini lo farà sicuramente), sugli spalti l’impresa diventa una delle più ardue.

Fonte foto: Fantacalcio.it

Sandro Caramazza