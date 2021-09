Italia: se vincere è stato difficile, confermarsi è la vera impresa

Il pareggio ottenuto ieri sera dagli Azzurri contro la Bulgaria nelle qualificazioni per Qatar 2022 ci lascia un monito da non sottovalutare: se affermarsi è complicato, continuare ad ottenere successi lo sarà ancora di più

Poco meno di 24 ore fa la nazionale italiana di calcio è scesa in campo per la prima volta dopo il successo di Euro 2020 (21), quello che l’ha decretata ufficialmente campione d’Europa. Sono passate diverse settimane da quel giorno, eppure ieri sera – soprattutto nei primi minuti di gioco – è stato facile scorgere ancora l’euforia di quel successo in gran parte dei giocatori azzurri. Giocate di fino, colpi di tacco e grande sicurezza dei propri mezzi hanno caratterizzato la prima parte del match, nel quale l’Italia è stata abile a portarsi in vantaggio grazie ad uno splendido gol di Federico Chiesa, scaturito da un’azione personale sulla fascia e messo in rete grazie ad un semplice uno-due completato con il centravanti Ciro Immobile.

Federico Chiesa esulta dopo il gol da lui siglato al 16esimo minuto

Tuttavia, la rete messa a segno da Iliev al 39esimo – in una delle poche vere occasioni avute dalla Bulgaria in tutta la partita – ha riportato gli Azzurri con i piedi per terra, almeno fino alla fine del primo tempo. Perché una volta rientrati in campo i ragazzi di mister Mancini non hanno mostrato la stessa verve offensiva dei primi 45 minuti, preferendo gestire il possesso palla come se il vantaggio sarebbe prima o poi arrivato. Proprio su questo dovrà lavorare Mancini in questi in mesi, in attesa del Mondiale in Qatar. Se vincere l’Europeo è stata una missione quasi impossibile, un successo inaspettato e una conquista storica, quello che viene dopo è forse ancora più complesso da ottenere: adottare una mentalità vincente che si protragga nel tempo.

I calciatori Azzurri si abbracciano dopo il gol del momentaneo vantaggio segnato da Federico Chiesa

E’ infatti questo uno dei raggiungimenti più difficili da ottenere nel mondo del pallone: aprire un ciclo vincente e riuscire a mantenerlo tale. Certo, il record di imbattibilità che sta portando avanti l’Italia – ormai senza sconfitte da ben 35 partite consecutive, un record nella storia delle nazionali secondo solo a quello Brasile, capace di far meglio dal 1993 al 1996 grazie a una striscia lunga 36 gare – fa ben sperare in questo senso. Inoltre, il girone di qualificazione nel quale è inserita la nostra Nazionale, ancora prima nonostante questo pareggio, è una parziale ipoteca su ciò che di buono può e deve ancora arrivare. Allo stesso tempo, partite come quella di ieri sera devono rappresentare solo degli stop isolati: la compagine allenata dal tecnico jesino non deve specchiarsi e piacersi troppo, bensì dimostrare quella fame vista nel girone di Euro 2020 e nei match ad eliminazione diretta contro le big europee.

Solo così si manterrà alta la concentrazione, completando la metamorfosi da “sorpresa” a “conferma“. E’ ciò che deve fare l’Italia e il prossimo match contro la Svizzera di domenica prossima ci dirà molto in questo senso. Perché se vincere è stato difficile, confermarsi sarà la vera impresa.

Fonti foto: CalcioNews24, Juventus News24, Eurosport

Fabrizio Scarfò