Italia: primo allenamento in nazionale per Joao Pedro e Mario Balotelli

I due attaccanti Azzurri scendono in campo a Coverciano davanti al CT Roberto Mancini, Biraghi invece lascia il ritiro per infortunio

Il 2022 della nazionale italiana inizia con gli stage voluti dal CT Roberto Mancini, per prepararsi al meglio in vista degli spareggi per il mondiale di marzo. Tra le tante novità (ben 36 i convocati più gli infortunati Pellegrini e Bonucci) le più importanti sono quelle di Joao Pedro e Mario Balotelli. I due oggi hanno svolto il loro primo allenamento insieme ai compagni, tra esercitazioni tecnico-tattiche e test atletici. Per ora Mancini sta cercando di capire come inserire i nuovi innesti senza variare il suo sistema di gioco prediletto, il 4-3-3, ma il CT marchigiano è aperto anche ad altre soluzioni. L’appuntamento mondiale non si può fallire.

Luca Missori

(Fonte immagine: Mam-e.it)