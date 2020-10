Italia Olanda, partita intensa ma senza vincitori. Analisi e Pagelle

Una rete a testa al Gewiss, in rete Pellegrini e van de Beek

Italia: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini

Olanda: Cillessen; Hateboer, de Vrij, van Dijk, Ake; F. de Jong, Blind; Wijnaldum, van de Beek, Depay; L. de Jong.

È un match decisamente diverso quello che l’Italia si trova a dover disputare contro l’Olanda in casa. Vuoi per il fatto che si giochi nella Bergamo post Covid, con tanto di omaggio da entrambe le formazioni alle vittime dello scorso inverno mentre la curva dei contagi sembra risalire, vuoi perché i fiamminghi si trovano a tallonare a meno di un punto i nostri.

Resta il fatto che assistiamo sin dalle prime battute di gioco ad un incontro intensissimo rispetto a quello di tre giorni fa, con la Polonia che stravincendo contro la Bosnia si porta in testa al girone.

Gli azzurri partono meglio, ma gli olandesi rispondono senza troppi problemi arrivando a lamentare già un primo colpo di mano avversario intorno al dodicesimo.

Perché si rompano gli indugi bisogna attendere solo il primo quarto d’ora, quando Pellegrini si fa trovare pronto trasformando in rete dopo un magistrale controllo di palla tra due avversari su traversone preciso di Barella.

L’Olanda non ha certo intenzione di farsi schiacciare e dopo una decina di minuti riesce a trovare il pareggio con van de Beek, in rete a stretto giro dopo un parapiglia insacca da distanza ravvicinata.

L’annullamento delle distanze galvanizza a tal punto gli ospiti da permettergli di monopolizzare il resto del primo tempo e buona parte della ripresa, riuscendo a tenere sotto pressione gli azzurri con una squadra giovane e sfrontata come da tradizione.

Così è ancora loro la prima vera palla gol al 55esimo con un l’occasione di Depay prontamente disinnescata dall’uscita di Donnarumma, cui segue il contropiede di Immobile ed un altro tentativo di Bonucci su palla inattiva.

L’Italia non ci sta e riesce tuttavia a ribaltare l’assedio pressando ripetutamente nel corso dell’ultimo quarto d’ora rendendosi pericolosa col traversone di Florenzi per Immobile e l’anticipo di Veltman su quest’ultimo.

Resta una partita decisamente maschile senza che però ci sia un effettivo vincitore. Appuntamento dunque rimandato a novembre per sapere chi passerà il turno.

Le dichiarazioni di Mancini: “l’Olanda è una squadra forte, sapevamo che non avevamo nulla di regalato ma la partita è stata combattuta da tutte e due le parti. Esce un risultato giusto anche se abbiamo avuto noi occasioni più pulite. Il ritorno con la Polonia è decisivo ma siamo sicuri di passare senza problemi, siamo comunque contenti del risultato di fronte ad un pubblico, come quello dei sindaci della bergamasca, a cui abbiamo cercato di dare il massimo.”

Pagelle:

Donnarumma, 6.5: il portierino del Milan è sempre la solita sicurezza tra i pali

D’Ambrosio, 6: prestazione di quantità per il jolly difensivo neroazzurro

Bonucci, 6: ha personalità per provare lanci e alleggerire la pressione in un secondo tempo complicato

Chiellini, 6: gestisce bene la difesa dando sicurezza all’intero reparto

Spinazzola, 6,5: nel secondo tempo è costretto a stare più basso a causa della pressione olandese ma quando sgasa sulla fascia è una vera spina nel fianco

Barella, 7: partita di quantità e generosità la sua durante la quale pressa instacabilmente gli avversari firmando anche un assist

Jorginho, 5: nel secondo tempo sparisce completamente dal campo complice la pressione olandese. Da un metronomo come lui ci si deve aspettare di più

Verratti, 5,5: prestazione decisamente al di sotto del suo valore tanto da meritare la sostituzione

(Locatelli 56), 6: nonostante i pochi minuti in campo tocca molti palloni e conferma le aspettative su di lui

Chiesa, 5: troppo poco concreto per un avversario importante come l’Olanda

(Kean 55), 6.5: entra con la giusta convinzione in campo, dando imprevedibilità alla manovra d’attacco degli azzurri

Immobile, 5: soffre una difesa molto fisica, ha tra i piedi la rete del vantaggio ma non riesce a sfruttare la sua possibilità

Pellegrini, 7: segna e non solo, sfrutta alla perfezione l’assist di Barella e arriva su ogni pallone

(Florenzi 72), 6: prestazione d’esperienza su una fascia che conosce bene

All Mancini, voto 6: ospitare gli olandesi non era una passeggiata ma la squadra regge comunque abbastanza bene la pressione riuscendo a non farsi mai schiacciare del tutto. L’impronta di Mancio c’è e si vede, ma è chiaro che dopo tante rotazioni dovrà decidere bene che tipo di squadra approntare già fra meno di un mese.

Fonti Foto: Passione del Calcio, Il Messaggero.it

Guglielmo M. Crostelli