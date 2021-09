Italia fra le Invicibili, manca un passettino per essere la migliore

Nonostante l’amaro pareggio riportato contro la Bulgaria, gli Azzurri si avvicinano ad un traguardo incredibile che li proietterebbe nella leggenda

L’arrembante Nazionale di Roberto Mancini ha impattato sul muro bulgaro, portando a casa un pareggio per 1 a 1 contro la selezione allenata da Jansen Petrov. La meravigliosa azione del vantaggio azzurro con protagonisti Chiesa ed Immobile aveva illuso che potesse trattarsi di una serata trionfale, nella quale dimostrare una volta di più quanto l’Italia avesse meritato il titolo di campione d’Europa.

Non è andata come ci si aspettava, come confermato dallo stesso ct Mancini che però promette: “Con la Svizzera sarà diverso”. Contro gli elvetici la pressione per l’undici italiano sarà ancora maggiore. Non solo per il valore superiore dell’avversario, ma perché un risultato positivo porterebbe la banda Mancini ad entrare nella leggenda del calcio mondiale.

Non dimentichiamo che la compagine del Mancio ha superato anche l’antico record di vittorie consecutive (11) che apparteneva alla mitica Italia di Vittorio Pozzo, raggiungendo addirittura 13 successi consecutivi (con la vittoria per 2 a 1 sul Belgio dello scorso 2 luglio). Striscia interrotta dalla semifinale di Euro 2020 contro la Spagna, in cui i nostri beniamini ebbero la meglio solo dopo i calci di rigore.

RECORD SU RECORD

Attraverso i dati Opta offerti su Twitter, abbiamo appreso del record europeo raggiunto dall’Italia. Una striscia di 35 match senza sconfitte permette a Donnarumma e soci di eguagliare l’invincibile Spagna del periodo 2007-2009, ma se il limite è il cielo, Mancini ha deciso di spostarsi addirittura nell’iperuranio. A livello mondiale, infatti, c’è una selezione che ha fatto addirittura meglio. Si tratta del Brasile del 1993-1996.

La cavalcata incredibile dei ragazzi del Mancio era cominciata il10 ottobre 2018 con l’1-1 contro l’Ucraina. Nel confronto con l’Austria ad Euro2020, il commissario tecnico di Jesi aveva superato un mito come Vittorio Pozzo fermatosi a 30 risultati utili di fila. Ricordiamo che quell’Italia storica mise in bacheca due titoli mondiali (1934-1938).

LA CLASSIFICA DELLE “INVINCIBILI”

Precisiamo che nella classifica che vi presenteremo si tiene conto di qualsiasi competizione, amichevoli comprese.

5) ITALIA del ct Vittorio Pozzo

Trenta partite senza sconfitte fra il 1935 e il 1939. Mondiale del 1938 in bacheca.

4) ARGENTINA del ct Alfio Basile

Trentuno partite senza sconfitte fra il 1991 e il 1993. Due edizioni Copa America vinte (1991 e 1993).

2/3) SPAGNA dei ct Luis Aragones e Vicente del Bosque

Trentacinque gare senza sconfitte fra il 2007 e il 2009. Europeo del 2008 portato a casa.

2/3) ITALIA del ct Roberto Mancini

Trentacinque match senza sconfitte. Serie partita nel 2018 e ancora aperta. Trofei vinti? Euro 2020 giusto pochi mesi fa!

1)BRASILE dei ct Carlos Alberto Parreira e Mario Zagallo.

Trentasei incontri senza sconfitte ed il Mondiale del 1994 vinto in finale contro l’Italia.

FOTO: Virgiliosport.it; Repubblica.it; storiedicalcio.altervista.com

Marco Fabio Ceccatelli