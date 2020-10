Italia – Moldavia, il Franchi si tinge d’azzurro

Gli azzurri rifilano una goleada ai moldavi testando nuovi schemi e modalità di gioco

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. Allenatore: Mancini.

MOLDAVIA (5-4-1): Koseliev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandci; Rata, Carp, Ionita; Suvorov; Nicolaescu. Allenatore: Firat.

Il sei a zero che l’Italia rifila alla Moldavia è un risultato più che scontato e nonostante si tratti di una semplice amichevole dà la possibilità a Mancini di testare tutta una serie di nuovi schemi, improntati alla propositività, al recupero e al pressing costante lungo la fascia destra.

Soluzioni da adottare probabilmente già da domenica nel prossimo impegno in Nations League contro la Polonia.

Un risultato questo che premia anche quanto fatto dal Sassuolo, visto l’apporto fondamentale che hanno dato i suoi giocatori stasera.

Esito a parte bisogna tuttavia rendere omaggio ad una giovane ed incolpevole Moldavia, coraggiosa comunque nel presentarsi aggressiva già dai primi minuti di gioco pur senza riuscire ad intaccare i nostri.

Continua la lunga serie di risultati negativi che li rende digiuni di vittorie dal lontano giugno del 2019, con nove sconfitte ed un solo pareggio.

Sicuramente la prima frazione di gara è tutta azzurra, salvo qualche sprazzo offensivo da parte degli avversari.

Gli italiani vanno a segno per ben cinque volte a partire dal quarto d’ora: apre le danze il colpo di testa al bacio di Cristante sul primo palo, cui segue un gelido Caputo esattamente cinque minuti dopo su un traversone di Biraghi.

È quindi la volta della doppietta di El Shaarawi, su assist di Cristante con un sublime controllo palla poi di testa su verticale di Lazzari, intervallata dallo sventurato autogol di Posmac che insacca dopo lo stop di Caputo.

Decisamente più blando il secondo tempo, dove a parte le sostituzioni, si rivedono un paio di tentativi degli ospiti con Epureanu e Nicolaescu, prima della sesta rete azzurra: al 71esimo Grifo appoggia in velocità la palla al centro per Berardi che non ha problemi ad insaccarla sul secondo palo.

Buoni gli spunti, così come la decisione di apportare novità tangibili in campo a partire dalla rosa già penalizzata dall’assenza di Insigne.

Mancini del resto sa bene che da qui all’Europeo non ci sono certezze, come ha dichiarato velocemente nel post gara, preferendo poi sorvolare sulle polemiche delle ultime ore richiamando all’ottimismo e all’unità quale segreto per la nostra Italia non solo sportiva.

Fonti foto: Il Messagero, Passione del Calcio

Guglielmo M. Crostelli