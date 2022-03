Italia-Macedonia: Mancini manda in tribuna 10 calciatori

Diversi escludi di lusso nella lista dei convocati del ct per la gara di questa sera contro i macedoni

Roberto Mancini ha dovuto fare delle scelte importanti per quanto riguarda le convocazioni per il match contro la Macedonia del Nord; dieci calciatori sono stati esclusi e se per alcuni la convocazione era poco probabile, per altri sarà stata una doccia fredda non vedere il proprio nome nella lista. Oltre agli indisponibili Bonucci e Locatelli sono stati esclusi anche il quarto portiere Gollini, i difensori Luiz Felipe e Biraghi, poi Sensi, Zaccagni, Zaniolo, Scamacca e Belotti. Le decisioni più rischiose sono senza dubbio quelle nel reparto offensivo, dove il ct rinuncia a Scamacca, che sta vivendo una grande stagione ed è in un ottimo momento di forma, ed a Belotti che deve riconquistare la giusta condizione fisica. Fuori anche Zaniolo che vive momenti non facili e dopo la panchina nel derby dovrà digerire un’altra esclusione in un’annata un po’ deludente.

Alessandro Fornetti