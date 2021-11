Italia, l’alloro ad Euro 20 richiama alla responsabilità. Batti la Svizzera e vai al Mondiale

Gli azzurri questa sera giocheranno contro gli elvetici per assicurarsi il pass verso la prossima kermesse internazionale in Qatar. L’Europeo e la debacle del 2017 dovranno essere uno stimolo in più

Come una finale, in molti l’hanno etichettata così la sfida di questa sera all’Olimpico tra Italia e Svizzera. Guardando alla classifica, in effetti, non hanno tutti i torti. Azzurri ed elvetici sono appaiate a quota 14 punti con uno scontro diretto finito a reti inviolate e una differenza reti che al momento dice Italia +11 e Svizzera +9. Dunque, la partita dell’Olimpico sarà un vero e proprio match point per la qualificazione diretta al prossimo Mondiale in Qatar. Uno scontro che la Nazionale di Roberto Mancini è chiamata ad affrontare con una pressione e un peso quasi tanto elevati come la finale di Wembley dello scorso luglio. La ferita di quattro anni fa non si è ancora cicatrizzata del tutto e da campioni d’Europa in carica l’Italia ha il dovere e l’obbligo di andare al prossimo campionato del Mondo.

CON L’ALLORO EUROPEO SUL PETTO

La vittoria dell’Europeo in estate oltre a inorgoglire il petto e il cuore dei tifosi italiani obbliga la Nazionale azzurra ad affrontare ogni partita con un senso di maggiore responsabilità. Quel piccolo ma simbolico alloro stampato sul petto, comunica ogniqualvolta che gli azzurri scendono in campo di essere i campioni d’Europa e come tali hanno l’obbligo morale e tecnico di provare fino alla fine a portare a casa la vittoria. Ciò vale per ogni partita, che sia una semplice amichevole o un incontro da kermesse internazionale, compresa ovviamente anche quello di questa sera contro la Svizzera.

A fronte delle tanti assenze (anche la Svizzera è incerottata) e dell’equilibrio in graduatoria, l’Italia parte e deve partire da netta favorita. La debacle contro la Svezia di quattro anni fa non deve essere dimenticata ma anzi dovrà trasformarsi in uno stimolo in più capace di spingere gli azzurri verso il prossimo Mondiale. Il 2021 da romanzo sta per concludersi e dopo un introduzione e uno svolgimento invasi da trionfi e soddisfazioni a mai finire, occorre un epilogo indimenticabile per chiudere in bellezza il miglior anno sportivo che l’Italia abbia mai avuto.

L’ITALIA PASSA SE…

Passando alle combinazioni di qualificazione diretta, bisogna innanzitutto dire che in ogni caso per la classifica finale e definitiva bisognerà aspettare gli ultimi 90′. Niente scontri diretti decisivi bensì differenza reti e gol segnati in trasferta. Tuttavia, il risultato di questa sera indirizzerà al 95% le sorti del girone C. Sia gli azzurri che gli elvetici sono sicuri del passaggio del turno, c’è da capire chi lo farà come prima (e quindi diretta) e chi come seconda (playoff).

In caso di successo, l’Italia salirebbe a quota 17 punti lasciando a -3 la Svizzera. Con il bottino pieno questa sera, alla Nazionale basterebbe soltanto un pari contro l’Irlanda del Nord o un mancato successo degli elvetici con la Bulgaria all’ultimo turno. Se l’Italia dovesse perdere, allora la selezione di Mancini sarà obbligata a vincere in Irlanda del Nord e sperare in una sconfitta della Svizzera nonché in una migliore differenza reti. Infine, in caso di pareggio, gli azzurri dovranno mantenere il +2 di differenza reti contro l’Irlanda del Nord lunedì sera.

Sandro Caramazza