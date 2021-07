Italia – Inghilterra. Una lunga storia d’amore, odio e tanto, tanto trash

“Mi raccomando Pina, stacca il telef…” Al di là dell’immortale Fantozzi, altre chicche per sdrammatizzare l’attesa della finalissima

Descrivere il complesso rapporto tra l’Italia pallonara e l’Albione footballistica è qualcosa di complesso, lungo, difficile pure capire da che parte iniziare. E’ vero tuttavia che spesso le immagini, se non descrivere meglio di mille parole, diano comunque il là per raccontare, inquadrare, disegnare col verbo. Lo stereotipo, per quanto fallace sia, aiuta comunque a creare quell’immaginario che ci fa sentire in qualche modo sicuri nelle nostre certezze.

Da una parte ci sono loro, i sudditi di Sua Maestà. Esponenti di stile, compassatezza e in ogni caso padri fondatori del calcio, anche e soprattutto da noi, con dieci inglesi che il 7 settembre 1893, nella sede del consolato britannico a Genova, scrissero l’atto fondativo del Genoa Cricket and Athletic (poi Football) Club. Non parliamo poi delle curve italiane, in cui lo “stile inglese” –paradossalmente elegante nella sua moda casual e ugualmente sovversivo nella sua accezione punk e skinhead– ha creato una vera e propria cultura metropolitana dagli anni settanta ad oggi. A proposito di punk: sempre Paolo Villaggio, sempre Fantozzi. Stavolta però sorvoliamo frittate e rutti liberi – ormai scontate come i panettoni il 6 gennaio– per ripercorrere quello che infiniti lutti addusse -purtroppo- anche a noi italiani, ma su cui poi il ragioniere più famoso d’Italia ha saputo scherzare con intelligenza: il fenomeno degli hooligans.

Dall’altra ci siamo noi, incastrati negli stereotipi immortali di faciloneria, tra truffe ed eccessive attenzioni verso il gentil sesso. Anni fa, sull’emittente inglese Channel Four, andava in onda una trasmissione interamente dedicata alla Serie A, Football Italia. Una roba che lanciò anche alcuni interessanti nomi del panorama giornalistico inglese tutt’ora in attività e la cui réclame era (è) una vera e propria chicca del trash made in England.

Non scherzo se dico che la produzione pubblicitaria britannica raggiunge altissime vette, quando si tratta di parlare di noi, dei nostri stereotipi. Una strana alternanza di flemma british e caciaronaggine italica. Quale miglior modo per vendere prodotti sul calcio (in questo caso le scommesse) piazzandoci sopra due/tre urlacci? E chi meglio del mitico Tiziano Crudeli per la parte del casinista?

Tra i trending topics -gli argomenti più discussi- delle semifinali, l’immancabile polemica su Ciro Immobile a terra, prontamente resuscitato un nanosecondo dopo, e imitato con successo da Rajeem Sterling contro la Danimarca. Rigore sì, rigore no (il contatto c’è, ma è estremamente dubbio), e poco importa se l’Inghilterra ha preso a sassate i danesi, salvati da un sontuoso Schmeichel e costretti ad arroccarsi nella loro tre quarti per più di un’ora. Il viso a terra dell’asso del Manchester City scatena la polemica tra i divers, i tuffatori. Categoria nella quale, secondo il Guardian, popolare quotidiano britannico, non saremmo comunque secondi a nessuno.

Queste sono solo alcune delle schermaglie angloitaliane, che non hanno risparmiato nessuno, nemmeno la politica nostrana. E’ roba del novembre 1997, poco prima dello spareggio tra gli Azzurri e la Russia. In ballo, l’ultimo posto disponibile per Francia ’98. Sempre su Channel 4 va in onda uno spot in cui un tizio intento a farsi una pastasciutta si ritrova con la faccia immersa nel piatto e l’eloquente slogan “Will the Russian rub their faces on it? (ce la faranno i russi a spiaccicare la faccia nel piatto agli italiani?”) Sulla vicenda fu fatta persino un’interrogazione parlamentare e prontamente arrivò il dietrofront della stessa emittente inglese: Pier Luigi Casiraghi in persona che restituisce il favore a James Richardson, anchorman proprio della succitata Football Italia.

Il testo dell’interrogazione parlamentare: è tutto vero!

Dal rigore di Jorginho, sono quasi cinque giorni di attese messianiche, training autogeni e preghiere per chi crede.

Se per la scaramanzia voleste agghindarvi come Fantozzi e scofanarvi la mitica frittata di cipolle, fate pure. Non appesantitevi troppo però, metti caso venisse la voglia di scendere in piazza per… vabè, lo avete capito. Non succede, ma se succede…



Valerio Campagnoli (Fonti Gazzetta Ufficiale, Linea20, Channel Four, The Guardian, relativi canali Youtube)