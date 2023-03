Italia-Inghilterra: stasera la prima gara di qualificazione per Euro 2024

Sarà la quarta sfida in un anno e mezzo e il gruppo C parte quindi col botto, nonché col revival della finale di Euro 2020

Stessi tecnici di allora alla guida delle squadre che invece stanno pian piano cambiando pelle (Leggi qui), ma ci sarà di che scaldarsi stasera al Diego Armando Maradona di Napoli, perché la sfida con la nazionale dei tre leoni ha sempre un fascino particolare. Il risultato potrebbe comunque non essere determinante per la qualificazione, dato che il girone C è abbastanza abbordabile per due formazioni quotate come Italia e Inghilterra, considerando che si qualificano direttamente le prime due e che le altre avversarie sono Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Naturalmente non va dimenticato che proprio una sconfitta contro la Macedonia del Nord ci ha eliminati dalla corsa agli ultimi mondiali, ma siamo sicuri che certe esperienze non solo non si dimenticano, ma fanno tesoro e non si ripeteranno.

