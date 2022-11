Italia, infortunio alla spalla per Tonali nel match contro l’Albania

Nella partita vinta dagli azzurri la nota stonata è stata l’infortunio al calciatore del Milan che aveva destato qualche preoccupazione

Durante l’incontro di ieri tra Italia e Albania nel corso del primo tempo Sando Tonali ha avuto una brutta caduta, picchiando prima la testa e poi la spalla violentemente a terra. Dopo qualche momento di paura il centrocampista ha lasciato il campo in barella ed è stato trasportato in una vicina clinica per accertamenti. Notizie positive perchè Tonali non ha riportato problemi alla testa o alla colonna vertebrale, ma un trauma contusivo alla spalla che lo terrà a riposo per qualche giorno. Il calciatore lascerà dunque il ritiro azzurro per far rientro a Milano.

Fonte foto: calciomercatonews.com

Alessandro Fornetti