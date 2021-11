Italia in infermeria, la Svizzera ora spaventa

L’ultimo turno di campionato ha lasciato non pochi problemi a Roberto Mancini in vista della gara decisiva dove gli azzurri si giocheranno la qualificazione diretta al mondiale in Qatar nel 2022

L’Italia è in ansia per i suoi giocatori. Gli ultimi in ordine cronologico sono stati Barella e Bastoni, usciti anzitempo dal derby per problemi muscolari. I grattacapi di Mancini erano iniziati sabato quando Bonucci e Chiellini avevano dato forfait per la sfida con la Fiorentina. In mezzo ecco ieri all’ora di pranzo Pellegrini e Zaniolo con le ginocchia doloranti anche in quel di Venezia. Questi problemi vanno ad aggiungersi alle assenze già sicure di Verratti e degli atalantini Toloi e Pessina. Gli juventini sono quelli che forse destano meno preoccupazioni, gli altri saranno da verificare nelle prossime ore. Intanto venerdì a Roma ci attende una Svizzera agguerrita, pronta a sgambettare gli azzurri e a costringerli a un pericoloso spareggio in vista di Qatar 2022.

Glauco Dusso