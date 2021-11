Italia il giorno della verità, Mancini studia la strategia

Ultima giornata per quanto riguarda il girone C di qualificazione a Qatar 2022. Gli azzurri impegnati a Belfast con l’Irlanda del Nord, la Svizzera ospita la Bulgaria, in palio l’accesso diretto per evitare l’ “inferno” degli spareggi

Il rigore fallito venerdì all’Olimpico da Jorginho è ancora negli occhi di Roberto Mancini e dei tifosi azzurri. Poteva essere un tranquillo lunedì e invece stasera a casa dell’Irlanda del Nord l’Italia si gioca tutto. Quel tutto che vuol dire la qualificazione diretta al mondiale del prossimo anno in Qatar. Ci vuole una vittoria con un buon numero di gol per evitare l’eventuale ritorno svizzero anche sulla differenza reti. Mancini riflette sulle scelte, queste sembrano orientate su Tonali a centrocampo al posto di Locatelli e l’utilizzo del falso nove con l’inserimento di Berardi. Da evitare, quindi, i temibili spareggi di marzo che con la nuova formula a sfide secche e la presenza da ieri, tra le altre, del Portogallo di CR7, probabilmente fanno un po’ più paura.

Glauco Dusso