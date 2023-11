Italia, il futuro in due partite

Tempo di lettura 2 minuti

Gli azzurri saranno impegnati contro Macedonia del Nord e Ucraina nelle ultime due gare di qualificazione all’Europeo

La Nazionale italiana durante questa sosta si gioca una grande fetta di futuro; arrivare davanti all’Ucraina ed accedere all’Europeo del 2024, o non farlo e ricadere in una crisi che sportivamente parlando sarebbe molto profonda, vista anche la recente non partecipazione al Mondiale in Qatar. L’Italia in questo momento occupa la terza posizione nel gruppo C dietro ad Inghilterra e Ucraina con 10 punti; gli inglesi con 16 punti sono praticamente irraggiungibili, mentre gli ucraini hanno 13 punti ma anche un match in più, dunque gli azzurri hanno il destino nelle loro mani.

Il primo impegno sarà venerdì a Roma contro la Macedonia del Nord, proprio la nazionale che ci ha eliminati dall’ultimo Mondiale con lo spareggio di Palermo. Il ct Spalletti spera che stavolta la storia sia diversa e che si possa arrivare all’ultimo impegno, quello decisivo contro l’Ucraina, con due risultati su tre a disposizione. Vincendo contro i macedoni infatti, gli azzurri aggancerebbero gli ucraini a 13 punti e gli basterebbe un pari nell’ultimo turno in virtù della vittoria ottenuta un mese fa nell’unico scontro diretto del girone. Per passare davanti all’Ucraina basterebbe batterla pur perdendo con la Macedonia, ma è fondamentale aver la possibilità dei due risultati cosi da giocare sicuramente con meno pressioni e non esser costretti a cercare il successo ad ogni costo. L’incontro con l’Ucraina sarà in campo neutro lunedì a Leverkusen e l’Italia dovrà arrivarci con la massima fiducia per evitare psicodrammi già troppo frequenti negli ultimi anni.

Come detto la nazionale si gioca tanto in questi due match, la fiducia è comunque alta perché arriviamo da favoriti a entrambe le gare ma Spalletti dovrà essere bravo a non far sentire la pressione di questi incontri ad una nazionale che ha dimostrato, fatta eccezione per l’Europeo vinto, di soffrire quando è costretta a vincere come contro la Svezia e contro la Macedonia nelle ultime due gare di play-off per accedere ai Mondiali del 2016 e 2020.

Spalletti nel frattempo ha già dovuto fronteggiare i primi forfait, infatti Meret, Calabria, Toloi e Locatelli non hanno potuto rispondere alla convocazione a causa di problemi fisici ed al loro posto per ora sono arrivati solo Lazzari e Biraghi.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti