Italia: il futuro è dalla tua parte

La nazionale Azzurra sembra poter contare su una serie di giovani ma promettenti prospetti: scopriamo chi sono

Posizionato il trofeo europeo in bacheca, il CT Roberto Mancini può iniziare a pensare al futuro. Troppo presto direte voi: eppure mancano appena un paio di mesi all’inizio della Final Four di Nations League – 6 ottobre 2021, quando l‘Italia affronterà la Spagna in una sorta di replay della semifinale di questo Europeo, mentre il giorno dopo toccherà a Belgio e Francia. Gli Azzurri sperano di bissare il cammino del Portogallo, il quale fresco di vittoria dell’Europeo del 2016 si laureò poco dopo campione anche nella nuova competizione per squadre nazionali. Tuttavia tale torneo sarà la perfetta occasione per l’allenatore ex Lazio e Inter di testare qualche giocatore, magari inserendolo in pianta stabile nella rosa italiana. Giovani talenti che hanno già indossato la casacca azzurra, ma che per un motivo o per l’altro non sono riusciti a strappare un pass per Euro 2020. Vediamo chi sono.

Partiamo dall’unico che una convocazione in extremis è riuscito a ottenerla davvero. Parliamo di Giacomo Raspadori, giovane in forza al Sassuolo che tanto bene ha fatto nella seconda metà di campionato da convincere il CT azzurro a portarlo con sé all’Europeo itinerante concluso qualche giorno fa. Raspadori sembra il prototipo perfetto dell’attaccante che sogna Mancini per la sua nazionale: un centravanti tecnico, scattante, abile a sacrificarsi per favorire le incursioni dei compagni ma anche nel trovare la giocata personale che possa sbloccare la partita. In questo senso non possiamo non collegarci anche a Moise Kean, rimasto nel giro della selezione maggiore fino a pochi giorni prima di Euro 2020 e al quale alla fine è stato preferito proprio Raspadori. Kean, forte delle sue esperienze alla Juventus, all’Everton e al PSG – a soli 21 anni di età – rappresenta forse il prospetto maggiore su cui può lavorare il Mancio, il quale dovrà essere bravo nel compito di maestro ed educatore, cercando di limitare le sue bravate e facendo moltiplicare invece ciò che davvero serve alla compagine azzurra, ovvero le sue giocate.

Che dire allora di Nicolò Zaniolo e Gianluca Scamacca, altri due talenti fumantini ma indubbiamente dotati di grande tecnica e qualità. Le accelerazioni palla al piede del primo, ormai divenuto tuttocampista in costante ascesa, e i centimetri del secondo, potrebbero essere davvero utili all’Italia del futuro, al pari dell’abilità nel palleggio di Sandro Tonali – classe 2000 che sarebbe il perfetto sostituto di Jorginho, unico regista puro nella formazione di Mancini e che è sembrato non avere un pari ruolo tra le riserve – e delle letture e anticipi difensivi di Gianluca Mancini, forse il prospetto più futuribile sulla quale l‘Italia può contare nel reparto difensivo – al pari di Alessandro Bastoni, già nel giro dei convocati stabili.

Senza dimenticare le nuove leve già presenti nella lista dei 26, fresche vincitrici dell’Europeo e quindi ormai in possesso di una discreta esperienza internazionale: Donnarumma, Meret, Bastoni, Barella, Locatelli, Pessina, Chiesa, Raspadori, molti dei quali già protagonisti nella competizione appena conclusa anche se non ancora nel pieno della propria maturità calcistica. Insomma, se questo è il presente, quello che verrà dopo ci fa ben sperare: Italia, il futuro è dalla tua.

Fonti foto: Eurosport, Befunky Collage

Fabrizio Scarfò