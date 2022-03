Italia: dal 2023 Adidas sarà sponsor tecnico di tutte le nazionali

Le selezioni calcistiche azzurre si vestiranno col nuovo marchio da gennaio del prossimo anno, l’annuncio della Figc

E’ tempo di rinnovamento per la nazionale italiana di calcio, che dal 2023 si doterà di nuovo sponsor tecnico: l’Adidas. Lo ha annunciato oggi la Figc in una nota, precisando che non sarà solo la nazionale maggiore a vestire il marchio tedesco ma anche le altre selezioni azzurre maschili, femminili, giovanili, di calcio a 5, beach soccer ed e-sports. La durata precisa del contratto ancora non è stata resa nota, ma il presidente Gravina ha parlato di “collaborazione a lungo termine”. Appuntamento al prossimo anno.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportmagazine.it)