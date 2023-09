Italia, Chiesa e Pellegrini lasciano il ritiro

Tempo di lettura meno di un minuto

Lo juventino ha accusato un fastidio muscolare, mentre il romanista si è fermato per il solito problema all’adduttore

Inizia con due problemi l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Nella seduta odierna di allenamento non ha partecipato Lorenzo Pellegrini, che ha svolto lavoro differenziato in palestra. Per il capitano giallorosso si tratta dello stesso problema all’adduttore che gli aveva impedito di giocare dall’inizio in Roma-Milan. Federico Chiesa ha invece accusato un fastidio muscolare sul finire della rifinitura con il problema che sembra più serio del previsto.

Entrambi hanno lasciato il ritiro azzurro, non riuscendo a recuperare in tempo per i due match, e faranno ritorno alle rispettive squadre di club.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina