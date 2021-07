Italia, centrocampo da urlo: l’oro di Mancini

La linea mediana azzurra è stata fondamentale per la vittoria del titolo Europeo. Tutti protagonisti, dai titolari ai non

E’ da poco più di 24 ore che l’Italia si è laureata campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia. Un trionfo straordinario di un gruppo giovane e maturo, capace di stringersi forte sotto l’immancabile bandiera tricolore. Con la vittoria ai calci di rigore a Wembley contro l’Inghilterra, gli azzurri hanno ottenuto il clamoroso record di 34 risultati utili consecutivi, facendo gioire un intero paese riversato tra le strade e le piazze delle città italiane.

Il lavoro di Mancini è stato perfetto sia tatticamente che mentalmente. Sin dalle prime partite della fase a gironi fino al trionfo di Wembley, l’Italia ha dimostrato di essere una squadra con un’identità ben visibile, una vera e propria squadra di club e non una solita selezione fatta di personalità e prime donne differenti. Il successo azzurro è stato determinato da un undici ben compatto in ogni zona del campo, dal reparto difensivo fino a quello offensivo, con una piccola ma fondamentale nota di merito per il centrocampo.

I tre titolari

Il vero punto chiave della Nazionale del Mancio è stata proprio la linea mediana. Partendo dal regista Jorginho, la qualità e l’esperienza del giocatore del Chelsea sono state di assoluto valore. I suoi tempi di gioco, la gestione della palla e le sue verticalizzazioni hanno incantato Euro 2020. Caratteristiche fondamentali per l’Italia, tant’è che il Mancio lo ha tenuto sempre in campo in tutte le partite (tranne qualche minuto contro il Galles). A mettere la ciliegina sulla torta, ci ha pensato il rigore decisivo in semifinale contro la Spagna. L’errore nella finalissima non può di certo oscurare il percorso di Jorginho, che si merita ampiamente di rientrare nella lista per il pallone d’oro.

A ruotare attorno all’ex Napoli, c’è da sottolineare il grande lavoro di Marco Verratti e Nicolò Barella. Se il parigino ha mancato le prime due partite (sostituito egregiamente da Locatelli), il secondo ha giocato tutte le gare da titolare (eccetto quella contro il Galles). Dalla terza gara in poi, l’apporto di Verratti è stato molto importante per gli azzurri. Il giocatore del PSG può essere considerato il giocatore italiano di movimento più forte in circolazione. La sua capacità di addomesticare il pallone, la sua tecnica sono un toccasana per il centrocampo italiano. Se Jorginho e Barella sono rispettivamente il professore e il motorino, Verratti è l’esteta. Dall’esteta “parigino”, si passa al motorino nerazzurro, giocatore completo, box to box, presente in tutte le zone del campo. Probabilmente, rispetto ai propri compagni è arrivato con qualche segno di stanchezza in più all’Europeo, ma sull’apporto non c’è nulla da dire (Belgio docet).

Non chiamateli gregari

Se Manuel Locatelli e Matteo Pessina non sono titolari indiscussi poco ci manca. I due hanno disputato un Europeo da protagonisti, mettendo a referto due reti decisive a testa per la Nazionale azzurra. Il centrocampista del Sassuolo, titolare nelle prime due partite, è stato il perfetto alter ego di Verratti, deliziando l’Olimpico con una pregevole doppietta contro la Svizzera. La crescita di questo giocatore è stata impressionante, chissà se il mercato lo porterà lontano da Reggio Emilia. Jolly fondamentale per l’Italia è stato Pessina. Il Vittorio Sgarbi della Nazionale azzurra (appassionato di arte) ha sorpreso tutti per la qualità e la sfrontatezza messa in campo. Due le reti decisive per il giocatore dell’Atalanta, una contro il Galles per farci passare come primi nel girone e, un’altra, la più importante nel 2-0 contro l’Austria ai tempi supplementari. Chapeu!

I poco utilizzati

A chiudere la vincente batteria dei centrocampisti, ci pensano Bryan Cristante e Gaetano Castrovilli. A dire la verità, il centrocampista della Roma ha giocato molto di più rispetto alla mezzala viola, collezionando 128 minuti contro i soli tre di Castrovilli. Cristante ha dato al centrocampo di Mancini quei muscoli e quelle coperture indispensabili quand’era il momento di ritrovare l’equilibrio o di difendere il risultato. Missione compiuta per il mediano che sicuramente sarà considerato anche da Jose Mourinho. Quanto a Castrovilli, i suoi tre minuti giocati contro il Galles, sono stati un regalo da parte del Mancio che, a parte Meret, ha permesso a tutti di scendere in campo. Sicuramente, la mezzala viola sarà uno dei giocatori che il CT terrà in considerazione per far crescere maggiormente questo gruppo.

Fonte foto: 90 min

Sandro Caramazza