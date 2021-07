Italia Campione d’Europa. Quando la difesa è -a volte- il miglior attacco

Analisi semiseria del reparto che, ancora una volta, è il fiore all’occhiello di una tradizione calcistica

Per l’articolo intero, cliccare qui. Se invece vi piace andare dritti al punto…continuate a leggere.

*** PORTIERI

DONNARUMMA – Il miglior giocatore dell’Europeo e non a caso. La definitiva consacrazione di un ragazzo che aveva in sé lo spirito infuso per ereditare da Buffon la palma di miglior portiere di sempre, oltre che il nome. Prima degli exploit ai rigori, il suo è l’Europeo della manona aperta a sventare la dinamite di Schaub o la parabola di De Bruyne. Una parata di pura tecnica l’una, di pura forza esplosiva l’altra. Sulle gambe di un ragazzo di due metri, quanto di più inadatto ci sia per certi gesti. Il buon Gigio se ne frega e para. Così come se ne frega delle chiacchiere dei poverini -e non solo di conto in banca- che gli rimproverano di non aver rinunciato a quei due milioni di euro in più, a cui loro stessi non direbbero mai di no. Goditeli tutti Gigio, vola in quella Francia che ora, oltre ai soldi, deve darti quel che meriti: il Pallone d’Oro, finalmente a un portiere dopo scandalosi decenni di nulla.

SIRIGU – MERET: la solitudine dei numeri dodici, dopo oltre vent’anni di Buffon (e si presuppone altri venti di Donnarumma). Si può solo fare la comparsa negli ultimi minuti con il Galles e sfoggiare la bandiera sarda alla premiazione e va bene comunque. Con un Gigio così, il portiere del Napoli invece può solo sperare di fare come Marchegiani a USA ’94: due gare e tre quarti giocate per l’espulsione di Pagliuca.

*** DIFENSORI

BONUCCI – La B rimanente della BBC. No, non la tv inglese, ma il trio con Barzagli e Chiellini. Parlare coi freddi numeri (primatista all’ Europeo con la Nazionale: più anziano a segnare una rete in finale) non rende l’idea di ciò che, proprio con Chiellini stesso, ha portato: l’anima della nazionale nei teleschermi degli italiani. Rassicurante e grintoso, tanto alle telecamere quanto dentro al campo. Solo Chiellini, per ragioni anagrafiche, gli preclude una meritata fascia da capitano; ma tant’è, lui fa il Materazzi di Wembley. Segna, scherza, beve birra, festeggia come avremmo fatto tutti noi. Messaggio alla signora: è tornato suo marito, gli dia un attimo di tregua prima di festeggiare come si deve.

G. CHIELLINI – La vera sorpresa dell’Europeo azzurro: quasi a 37 anni nessuno, da Baresi a Maldini, passando perfino per una leggenda come Buffon (e dire che i difensori corrono di più dei portieri) anziché regredire, addirittura migliora col tempo. Altro che vino qualunque, questo è un Sassicaia: livornese come il buon Giorgio, un valore inestimabile, unico nel suo genere. Lui anche incarna perfettamente lo spirito dell’Italia Manciniana: scherza con gli spagnoli come se dovessero giocarsi il torneo del villaggio Valtur, poi quando si fanno serie le storie, non ti fa passare nemmeno se preghi. Chiedere a Sterling, quando Chiellini si è inventata quella forbice a levargli il pallone quando il 2-1 era a tre centimetri massimo. Se volesse lasciare la Nazionale da vincente, lo capirei. Con la morte nel cuore, ma lo capirei.

SPINAZZOLA – Nell’Europeo del dramma a lieto fine di Eriksen (è bene ricordarlo), quello di Spinazzola aggiunge un capitolo da Libro Cuore anche a chi, come lo scrivente, odia retoriche strappalacrime. In ogni caso, l’infortunio non toglie né aggiunge nulla a quella che è stata un’altra grande rivelazione. Come Barella, fulminante nelle ripartenze e nella proposizione. EMERSON PALMIERI – Non era facile assorbire il dualismo con uno come Spinazzola stesso. Lui ci è riuscito pur dando impressione di aver perso un po’ di smalto rispetto agli ultimi anni. Regge comunque, il suo dovere lo fa e tanto basta.

DI LORENZO – Duole dirlo, ma se l’Italia non è stata così perfetta come nel 2006 (e sì che ce ne freghiamo, vero?) il difensore del Napoli è uno dei motivi. Europeo globalmente positivo, ma le due macchie contro il Belgio (rigore ingenuo regalato a fine primo tempo) e Shaw dimenticato sul vantaggio inglese (con l’aggiunta di un paio di sbavature di evidente natura emotiva) sono state delle belle grane, poi per fortuna superate. FLORENZI – Sostituito proprio da Di Lorenzo, sarebbe dovuto essere l’Europeo del riscatto dopo l’immensa delusione dello spareggio Mondiale perso contro la Svezia. Dà forfait alla prima gara coi turchi: tanta sfortuna, ma comunque il minutaggio minimo c’è.

ACERBI – TOLOI – BASTONI: il laziale, pur partendo oggettivamente male col Galles, ha il grande merito di farsi trovare pronto quando Chiellini non ce la fa. Un Europeo in crescendo, poi quando si fa sul serio (e rischia di mettersi male, con l’Austria), risponde presente. Sempre contro Bale e compagni l’Europeo dell’atalantino e dell’interista: entrambi dallo stile asciutto, nonché intriganti in fase di proposizione.

Standing in the hall of fame/ and the world’s gonna know your name. Siete nell’albo d’oro, e tutto il mondo saprà il vostro nome, cantavano gli Script.

Ci avete regalato una gioia immensa. Vi siete regalati l’immortalità. E’ ufficiale: cantare Notti Magiche non porta più la sfiga di 31 anni fa.



Valerio Campagnoli (fonti Sport.Sky.it, QP, IlRiformista, Gazzetta, Today, Twitter/Youtube – Rispettivi proprietari)