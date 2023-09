Italia, buona la seconda: Ucraina battuta 2-1

Tempo di lettura meno di un minuto

Gli azzurri avevano solo un risultato a disposizione, tre punti fondamentali contro gli ucraini

L’Italia di Luciano Spalletti vince e convince contro l’Ucraina a San Siro. Il risultato di 2-1 non rende giustizia agli azzurri che hanno largamente dominato la prima frazione e creato tanto anche nella seconda, pur non riuscendo a concretizzare. La doppietta di Frattesi dimostra per l’ennesima volta quanto l’interista sia fondamentale nel centrocampo, tanti inserimenti, corsa e una gran confidenza con il gol con cui l’Italia a volte sembra davvero litigare. La rete per gli ucraini l’ha segnata Yarmolenko approfittando di un errore di Dimarco. Italia che sale a 7 punti nel gruppo C alla pari con Ucraina e Macedonia ma con una partita in più da giocare.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti