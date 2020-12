Italia-Brasile 3-2: la partita da eroe di Paolo Rossi

Ripercorriamo il match in cui Pablito si è eretto a trascinatore della Nazionale

Nel ricordare il gran calciatore che è stato Paolo Rossi non si può prescindere dalla partita che lo ha reso immortale, quella che ha dato all’Italia, nel Mondiale di Spagna 1982, la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo e sollevare al cielo la prestigiosissima Coppa. Prima di quel Mondiale, Rossi aveva ricominciato a giocare solo da un paio di mesi dopo la squalifica di due anni in seguito allo scandalo delle scommesse, ma nonostante ciò il commissario tecnico Enzo Bearzot lo convocò per la rassegna iridata suscitando non poche polemiche.

Dopo un girone avaro di soddisfazioni e passato per il rotto della cuffia, l’Italia venne inserita in un secondo girone con Argentina e Brasile per decretare la compagine che avrebbe avuto accesso alle semifinali. Dopo le vittorie di azzurri e verdeoro sugli argentini, l’ultimo march tra il fortissimo e favorito Brasile e l’Italia sarebbe stato dunque decisivo.

Durante questo match Paolo Rossi, sin qui autore di un Mondiale anonimo, si prese sulle spalle una nazione intera e la portò all’incredibile successo. L’Italia infatti passò in vantaggio già al quinto minuto con Pablito che segnò di testa su assist di Conti. I brasiliani pareggiarono con Socrates già al dodicesimo ma qualche minuto più tardi fu ancora l’attaccante della Juventus a siglare il nuovo vantaggio azzurro. Nella ripresa la Selecao pareggiò di nuovo, stavolta con Falcao, e tornò ad essere favorita per il passaggio del turno visto che si brasiliani sarebbe bastato anche il pareggio. Paolo Rossi però non si arrese, sentiva di poter vincere il match e di poter scacciare le tante critiche ricevute dalla stampa in quei giorni; a un quarto d’ora dalla fine siglò la sua tripletta personale ribadendo in porta un tiro di Tardelli.

La partita finì 3-2 e l’Italia trascinata dal suo bomber, che vinse anche la classifica cannonieri di quella edizione, si laureò Campione del Mondo per la terza volta nella sua storia. Paolo Rossi nello stesso anno vinse anche il pallone d’oro consacrando e ridando lustro al suo nome dopo due anni di squalifica.

Italia-Brasile verrà per sempre ricordata da tutti gli italiani come la partita da eroe di Paolo Rossi, capace da solo di portare la nazionale azzurra in semifinale e successivamente al trionfo.

