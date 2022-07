Italia-Brasile 3-2: la partita che cambiò la storia del calcio italiano

Alla vigilia del quarantesimo anniversario, il ricordo di una vittoria epica che cambiò il destino della nazionale azzurra al mondiale del 1982 in Spagna

Immaginate una squadra discussa, criticata, a tratti anche derisa, che dopo un girone passato per il rotto della cuffia si ritrova contro una delle nazionali migliori di sempre. Quella squadra discussa o vince o va fuori dal mondiale, non può nemmeno pareggiare, ma a molti, anche in Italia, questo importa poco perché quel Brasile lì è troppo forte, anche un pareggio sarebbe un miracolo. Da una parte una nazionale che non può non vincere, dall’altra una destinata a perdere.

In aggiunta a questo, immaginate un calciatore che dopo più di due anni lontano dai campi di gioco viene convocato a sorpresa, eletto senza mezzi termini centravanti titolare dell’Italia dal proprio CT, che per chiarire le gerarchie lascia a casa il capocannoniere della Serie A di quell’anno e mette gli altri grandi bomber a sedere in panchina. Un all-in che viene criticato da quasi tutti, anche perché quel calciatore e quella squadra non decollano e non si capisce perché dovrebbero farlo proprio contro la nazionale più forte del mondo. Per fortuna, la realtà a volte supera l’immaginazione e, se calata in un campo di calcio, è in grado di riscrivere sceneggiature il cui finale sembrava scontato.

L’Italia vincerà quella partita, battendo il Brasile per 3-2, e tutti e tre i gol degli Azzurri li segnerà proprio quel centravanti tanto discusso, Paolo Rossi, che da lì in avanti trascinerà la nazionale fino alla vittoria del mondiale. Domani saranno 40 anni esatti da una delle più grandi imprese della storia del calcio italiano, un match epico che per altalena di emozioni ha ricordato a molti la leggendaria semifinale mondiale del 1970 contro la Germania. Un successo tanto incredibile quanto inaspettato, che tra le altre cose ha lasciato in eredità due importanti insegnamenti. Il primo è che nel calcio non c’è nulla di scritto o di già deciso prima di scendere in campo. Il secondo è che arrivati alle fasi decisive di un mondiale (o di un europeo), non bisogna mai dare per spacciata una nazionale come l’Italia, capace di grandi risultati soprattutto quando viene messa spalle al muro e sembra avere tutto il mondo contro di lei.

Quest’epica a tinte azzurre si è costruita progressivamente in quasi un secolo di competizioni internazionali, ma è da quella fantastica vittoria contro il Brasile nel 1982 che l’Italia ha capito pienamente di potersela giocare con chiunque. Da quel 5 luglio di 40 anni fa, la nostra nazionale è entrata nell’Olimpo delle selezioni più vincenti di sempre, conquistando poi un’altra coppa del mondo ed un europeo. Per questo motivo le due mancate qualificazioni consecutive al mondiale suonano come un’umiliazione gigantesca. Dal 2014, gli Azzurri mancano dal palcoscenico che li ha visti protagonisti come poche altre nazionali nella storia del calcio ed è proprio per rispetto di questa storia che quel palcoscenico va riconquistato il prima possibile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)