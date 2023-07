Istituito il “Trofeo Silvio Berlusconi”

Tempo di lettura 1 minuto

Saranno Monza e Milan a contenderselo in un’amichevole annuale da disputarsi alternativamente tra San Siro e il Brianteo-U-Power Stadium

Pier Silvio Berlusconi ha inteso quindi continuare la tradizione, di padre in figlio, iniziata da Silvio nel lontano 1991 con il “Trofeo Luigi Berlusconi” per onorare la memoria del padre. Il trofeo “Silvio Berlusconi” sarà una gara amichevole tra Monza e Milan, i due club di cui è stato Presidente. La prima contesa avrà luogo il prossimo 8 agosto alle ore 21.00, allo U-Power Stadium di Monza. Si vuole portare avanti la memoria di colui che ha fatto le fortune delle due società calcistiche, vincendo tutto quello che c’era da vincere con il Milan e portando in Serie A, per la prima volta nella sua storia, il Monza. La squadra brianzola si è inoltre salvata, nel suo primo anno nella massima serie, con una classifica di tutto riguardo, conquistando l’11esimo posto con 52 punti. Nella giornata di oggi ci saranno le visite mediche e la firma di Roberto Gagliardini, il centrocampista sarà un nuovo calciatore dei brianzoli. Per ora il Monza resta alla famiglia Berlusconi.

Fonte foto: mediaset.it

Luigi A. Cerbara