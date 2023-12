Ismaël Bennacer torna tra i convocati dopo sei mesi

Tempo di lettura meno di un minuto

E’ durata tanto la sua assenza, ma finalmente è arrivato il momento di tornare a disposizione del Mister in occasione di Milan-Frosinone di domani sera

Tanta sfortuna non solo per Bennacer, ma per l’intera squadra che, a causa degli infortuni, è spesso in emergenza. Con il suo ritorno tra i disponibili, il reparto di centrocampo ritrova quantità e qualità. Le preoccupazioni di Stefano Pioli sono però per il reparto difensivo ridotto all’osso e con la possibilità di vedere schierato dal 1º minuto il giovane Jan-Carlo Simić classe 2005. In attacco, data la squalifica di Giroud, ancora una chance per Luka Jović, col giovanissimo Camarda scalpitante in panchina.

Fonte foto: fantacalcio.it

Luigi A. Cerbara