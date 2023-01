Ismaël Bennacer rinnova con il Milan

E’ arrivata la firma di uno dei giovani gioielli di Pioli

Dopo le firme di Theo Hernandez, Tonali, Tomori, Kalulu, è arrivata anche quella di Ismael. Rinnovo sino al giugno 2027 con un contratto di base di 4mln di euro che, con i bonus, potrebbe raggiungere i 4,5mln e con l’aggiunta di una clausola rescissoria di 50mln. Si dice felice ed orgoglioso di questa decisione di rimanere in un ambiente che, secondo lui, è quello ideale per farlo crescere ancora. Vuole dare ancora di più per la società, per i tifosi. Ne ha per tutti Bennacer ed esorta se stesso e i compagni, sia i più giovani che i più grandi ad essere uniti perché la forza di una squadra è proprio nel gruppo. Elogi a non finire anche per Mister Pioli che definisce un grande allenatore perché, prima ancora, è un grande uomo. Insomma, tanta gioia, felicità e voglia di fare dopo questo rinnovo. Ismael milanista vero.

Fonte foto: kickest.it

Luigi A. Cerbara