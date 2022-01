Isco in uscita dal Real Madrid: Xavi lo chiama al Barcellona

Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare presto la casacca Blanca per trasferirsi in blaugrana. A chiamarlo è il nuovo tecnico dei catalani

Possibile cambio di casacca in Spagna con Isco pronto a trasferirsi dal Real Madrid agli acerrimi rivali del Barcellona. A rivelarlo è il noto media spagnolo El Chiringuito Tv che parla già di un accordo tra il talentuoso centrocampista merengues è il club del presidente Laporta. Se quanto riferito dall’emittente venisse confermato, non ci sarà più niente da fare per le italiane Milan, Fiorentina e Juventus. Tutte e tre, infatti, avevano chiesto informazioni sul 29enne andaluso in uscita dal Real Madrid. La corte di Xavi, allenatore del Barcellona, è difficile da declinare: lo sa bene il gioiello Ferran Torres.

Sandro Caramazza