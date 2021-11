Inzaghi valuta i suoi, Inter coi cerotti verso il Napoli

Diversi giocatori in dubbio per i nerazzurri dopo il weekend delle nazionali, per il tecnico diverse valutazioni da fare aspettando gli ultimi impegni delle qualificazioni al mondiale

Il post derby era già stato eloquente. Diversi giocatori interisti non erano al meglio in vista della sosta. Il periodo passato con le proprie nazionali ha confermato quanto detto e ora Inzaghi deve fare la conta dei disponibili per il big match di domenica contro il Napoli. Già rientrati alla base Bastoni e Dzeko, i problemi muscolari accusati dopo la gara con il Milan non gli hanno consentito di scendere in campo con Italia e Bosnia. Entrambi sono da valutare. Buone notizie, invece, arrivano da Barella che partito malconcio è sceso in campo contro la Svizzera e giocherà anche stasera con l’Irlanda del Nord. In attesa di esami, invece, Stefan de Vrij, uscito per un fastidio alla coscia nel match dell’Olanda contro il Montenegro. Infine c’è il Sudamerica dove Arturo Vidal nel primo match del Cile è stato sostituito dolorante al piede. Saranno giorni intensi per Simone Inzaghi che avrebbe voluto preparare la sfida con il Napoli in una situazione sicuramente più tranquilla.

Glauco Dusso