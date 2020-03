Inzaghi come Graham, mortadella con pizza e fichi la merenda dei campioni? Questi ed altri quesiti risolti nell’ultima puntata di Febbre a 90, riascoltala in streaming

Inzaghi come Graham, mortadella con pizza e fichi la merenda dei campioni?...

Il tecnico della Lazio può vincere lo scudetto da allenatore con la squadra con la quale lo ha vinto da giocatore 20 anni fa? Impresa che riuscì a George Graham, vincitore del titolo da giocatore con l’Arsenal nel 1971 e poi da allenatore nel 1991

Gli affettati al centro del piatto e dei nostri discorsi, non ce n’è stata per nessun’altro, ha vinto la mortadella a mani basse come l’affettato preferito dal pubblico, siete d’accordo?

PER RIASCOLTARE LA PUNTATA DEL 2 MARZO 2020

I pulcini bagnati in studio, da sinistra a destra: Cesare D’Agostino, Severino Niro, Federico Di Placido, Renato De Filippi e Marco Fabio Ceccatelli

Direttamente dal Sol Levante, in studio a condurre oggi saranno presenti 5 samurai dalla mascherina dorata, Marco Fabio Ceccatelli, Renato De Filippi, Federico di Placido, Cesare D’Agostino e Severino Niro. I 5 temerari proveranno a dare un senso ad un campionato che un senso non ce l’ha.

Tornano a trovarci in collegamento telefonico l’imprevedibile conduttore di Zoff NewsMichele Zoffranieri, che deve raccontarci di un’accesa lite avuta sui social per motivi altissimi; uno dei pochi romanisti sopravvissuti a Cagliari-Roma di ieri pomeriggio, il bionico caporedattore di Passione del Calcio Luca Missori; colui che ti piazza il termometro sotto l’ascella da 30 metri, il piedino fatato di Febbre a 90 Valerio Barberi; un’ovazione è d’uopo per il nostro profeta, l’uomo che possiede l’antidoto all’apatia, il velociraptor biancoceleste Alessandro Cicchetti.

Per intervenire in diretta con messaggi whatsapp, anche vocali, il numero è il 3491202271

Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook per curiosità e notizie dal nostro mondo preferito, quello del calcio https://www.facebook.com/Febbre-a-90-102425251180920/