Inzaflop! Finale tremendo per il Benevento, anno di riflessioni in casa Lazio

Si conclude nel peggiore dei modi la stagione per i fratelli Inzaghi con Simone che non riesce a battere il Torino condannando alla retrocessione le Streghe di Filippo

Tempo di esami di coscienza per la famiglia Inzaghi. Quando manca ormai un’ininfluente ultima giornata è arrivato anche l’ultimo doloroso verdetto. La Lazio aveva già abbandonato le sue velleità di Champions League con la cocente sconfitta di Firenze. Il match di ieri sera aveva come motivazione quello di prolungare le possibilità di permanenza in A del Benevento, un favore tra fratelli diciamo. Le speranze dei giallorossi, invece, s’infrangono sul palo assieme al pallone scagliato da Immobile dal dischetto. Finisce 0-0 all’Olimpico tra Lazio e Torino con i granata che guadagnano quel punto che vuol dire salvezza. L’altra faccia della medaglia, però, è la retrocessione dei campani di Filippo Inzaghi che invece erano pronti a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto di domenica prossima in casa dei granata. Niente da fare. Promosso in pompa magna nella passata stagione il Benevento torna dopo solo un anno in cadetteria.

Cercare i motivi di questo epilogo è veramente difficile. La squadra di Pippo Inzaghi aveva concluso un eccezionale girone d’andata mettendo insieme ben 22 punti (6 successi, 4 pari e 9 debacle) e guardando dall’alto formazioni come Fiorentina, Bologna, Udinese e via discorrendo. Il gioco frizzante e piacevole aveva incantato tutti gli addetti ai lavori. Nella seconda metà di torneo l’inspiegabile tracollo.

Con una gara da disputare sono solo 10 i punti messi a referto dagli uomini del presidente Vigorito nelle seguenti 18 gare. L’unico sussulto la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. Per il resto si sono materializzati sette pareggi e dieci sconfitte che sono valsi la retrocessione con una discesa sempre più vertiginosa. Un attacco abulico che si è andato smarrendo partita dopo partita e una difesa che anche mentalmente si è arresa col passare del campionato. Fotografia disarmante del girone di ritorno l’ultimo match col già retrocesso Crotone. Vantaggio minimo stiracchiato fino alla fine, poi ecco Simy con la zampata del pareggio al 93’ che manda in frantumi quanto fatto. Ieri sera il colpo di grazia per un ritorno in B inaspettato e prematuro.

Se Filippo piange Simone di certo non ride. Dopo aver tirato i remi in barca in seguito alla trasferta di Firenze la Lazio sta navigando senza mordente fino al porto della 38ma giornata. Il pilota automatico ha portato lo stiracchiato successo con il Parma, la sempre dolorosa sconfitta nel derby e il pareggio nel recupero con il Torino. La qualificazione alla Champions League è sfumata così come tutti gli obiettivi durante la stagione. La squadra ha sicuramente pagato il grande sforzo fatto nei gironi in Europa che non sono stati sostenuti da una rosa all’altezza. Con i soliti a tirare la carretta e un mercato inadeguato col passare dei mesi si è arrivati all’inevitabile. La squadra è implosa e le prestazioni si sono fatte altalenanti con grandi prove, vittorie risicate ma anche qualche passo indietro di troppo.

Simone Inzaghi ora dovrà interrogarsi se è ancora Roma il suo posto nel mondo o se forse è giunto il momento di cambiare aria. Qualora decidesse di restare, però, servono mosse precise da parte della società che permetta a questa squadra di rinnovarsi al meglio, senza compiere gli stessi errori in fase di mercato delle scorse stagioni. Sacrificare un big? Può essere. Serve un cambio di rotta, altrimenti l’ ”apatia” tecnico-tattica potrebbe tramutarsi in un tunnel senza uscita.

Glauco Dusso