Intrecci Roma-Francia: fatta per Aouar, Mourinho corteggiato dal PSG

Si infiammano le operazioni per la prossima stagione in casa giallorossa, praticamente concluso il primo nuovo acquisto mentre il tecnico portoghese sembra in cima alla lista di Campos

L’annata 2023/24 non è ancora iniziata ma i movimenti in previsione si. Soprattutto in casa Roma si prepara la nuova stagione e arriva il primo acquisto. Praticamente fatta per l’approdo di Houssem Aouar, centrocampista di qualità del Lione, a parametro zero. Il ragazzo, che fino a pochi anni fa era considerato tra i migliori prospetti d’Europa, firmerà un contratto di cinque anni a poco più di due milioni di euro a stagione. Il nero su bianco dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Di contro arrivano notizie non buone dalla Francia per quanto riguarda la panchina romanista. Sembra essere Josè Mourinho il nome scelto da Campos per il dopo Galtier al PSG. Una news che getterebbe nello sconforto i tifosi romanisti che hanno attribuito al tecnico portoghese i successi ottenuti nelle ultime due stagioni, soprattutto a livello di ambiente ed entusiasmo. Si parla di un’accelerata nella trattativa tra il d.s. parigino e l’agente di Mou Jorge Mendes. Al di là dei rumors, però, ora la testa dell’allenatore giallorosso è tutta sul termine della stagione, con una semifinale di Europa League da disputare e un finale di campionato da chiudere al meglio.

Glauco Dusso