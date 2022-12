Intesa vicina tra Napoli e Sampdoria per uno scambio di prestiti

A Genova andrebbe il giovane Zanoli per trovare minutaggio mentre in Campania arriverebbe Bereszynski e tornerebbe il portiere Contini.

Asse caldo tra Napoli e Sampdoria. Le due squadre sono vicine all’intesa per uno scambio di prestiti tra terzini destri: Bereszynski in azzurro e Zanoli in blucerchiato. Giuntoli ha individuato il polacco come vice di Di Lorenzo e lavora per concludere la trattativa prima di Natale.

Oltre a questo scambio, il Napoli vorrebbe richiamare dal prestito il portiere Nikita Contini, protagonista nel secondo turno di Coppa Italia contro l’Ascoli, il quale andrebbe a sostituire Sirigu, che ha un’offerta dalla Salernitana visto l’infortunio di Sepe.

Fonte foto: calciomercato.com

Davide Farina